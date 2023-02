Erfolge im Rücken, düstere Zukunft voraus

Mannheim. Ein ereignisreiches, schwieriges Jahr wurde ordentlich gemeistert, aber die Zukunft sieht düster aus. Das ist das Fazit, das Werner Mondl, der Vorsitzende des Mannheimer Turngaus, vor dem Gauturntag am Samstag mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate zieht. Diese standen ganz im Zeichen des 150-jährigen Bestehen des Verbandes, der knapp 35 000 Sporttreibende in 84 Vereinen betreut.

Der Pandemie wegen musste das Organisations-Team mit Petra Umminger und Joachim Fichtner immer wieder umplanen. So wurde die Jubiläums-Show erst verschoben, dann abgesagt. Die Turnfesttage im Juni in Reilingen, bei denen sich das Turnen in allen seinen breiten- und leistungssportlichen Facetten präsentierte, stießen zwar auf gute Resonanz der Anwesenden, litten aber unter der großen Hitze mit 37 Grad. Die Matinee mit Festakt in Weinheim im Oktober war dann eine rundum gelungene Veranstaltung.

Silja Stöhr turnte sich bei der Jugend-EM in München zu Team-Bronze. © Pix

Doch für die „Macher“ hinter allem war es ein Kraftakt. Zumal sich die ohnehin schon dünne Personaldecke im Vorstand und in den Fachbereichen des Turngaus noch einmal verschlechtert hat. In beiden Gremien sind jeweils acht Posten unbesetzt. Sollte sich die Lage bis zur nächsten Wahlperiode 2024 nicht verbessern, sieht Mondl die Arbeit gefährdet. „Wichtige Aufgaben müssen dann von den restlichen Vorstandsmitgliedern erledigt werden, was verhindert, sich intensiv um den eigenen Bereich zu kümmern und diesen weiterzuentwickeln“, warnt er und appelliert in seinem Jahresbericht an die Clubs, in den eigenen Reihen zu suchen. „Es sollte im Interesse der Vereine liegen, dass jeder, der am Wettkampfgeschehen, an Weiterbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen oder an sonstigen Aktivitäten im Turngau teilnimmt, auch in den Gremien vertreten ist.“

Aus- und Fortbildung ohne Lücken

Dass die Aus- und Fortbildung – eine der Hauptaufgaben im Turngau – trotz der personellen Engpässe gemeistert wurde, liegt an der Mehrarbeit der Verantwortlichen. Im Lehrwesen fanden alle Module der Übungsleiterausbildung statt. Ein großer Erfolg war die Fortbildungsveranstaltung Turngau-Circle, guten Zuspruch hatten die Workshops der GymWelt im Bereich Erwachsene, Senioren/innen und Ältere

Sportlich lief es 2022 gut. Aushängeschilder mit regelmäßigem Medien-Echo waren das weibliche Geräteturnen und der Faustball. Die Turnerinnen haben ihr 16. Jahr in der 1. Bundesliga mit Platz fünf gemeistert und bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Reilingen sechs Medaillen (1/3/2) gewonnen. Zudem krönte die 15-jährige Silja Stöhr ihre junge Karriere mit Team-Bronze bei den Jugend-Europameisterschaften in München.

Im Faustball gab es sozusagen als Einstimmung auf die WM 2023 in Mannheim (23. bis 29. Juli) sogar internationales Gold. Mit der Nationalmannschaft wurde Marcel Stoklasa (TV Käfertal) Europameister, Nick Trinemeier und Felix Klassen (ebenfalls TVK) holten den Titel bei den World Games. Basis ist die Vereinsarbeit beim TVK und dem TV Wünschmichelbach, die mit sieben Erwachsenen- und sechs Jugendteams in der deutschen Spitze mitspielen. Clou beim TVK war DM-Silber auf dem Feld und Platz drei in der 1. Bundesliga (Halle).

Internationale Meriten sammelten auch die Rope-Skipping-Teams der TSG Seckenheim und der LSV Ladenburg. Nach vier Podestplätzen bei den Wettkämpfen auf höchster nationaler Ebene waren sie auch bei der EM im slowakischen Bratislava erfolgreich in den Disziplinen Speed 30 Sek (6.) und 180 Sec (14.).

Nach vielen Corona-Einschränkungen mischen die Prellballerinnen des TV Edingen in der 1. Bundesliga wieder ganz vorne mit. Im Trampolin gehören der TSV 1846 Mannheim und TV Hemsbach mit über einem Dutzend Medaillen zur baden-württembergischen Spitze.

Die noch junge Rhönradabteilung der LSV Ladenburg hat sich in Baden mit acht Podestplätzen etabliert. Im Gerätturnen nahmen nach langer Coronapause die Gauligen wieder Fahrt auf, die besten Riegen stellten die TSG Seckenheim (3 Siege) und der TV Schwetzingen (2).