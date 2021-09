Entwicklung steht im Vordergrund

Mannheim. Zum Saisonauftakt in die Feldhockey-Bundesliga der Damen wartet auf den deutschen Vizemeister Mannheimer HC am Sonntag (14 Uhr) beim Harvestehuder THC eine schwierige Aufgabe. „Der HTHC ist total eklig zu spielen“, unterstreicht Trainer Nicklas Benecke. Als wäre die Reise in die Hansestadt angesichts der anstehenden Aufgabe nicht schon unangenehm genug, erschwert der momentane Bahnstreik die Fahrt in den hohen Norden zusätzlich.

Mit Olympiateilnehmerin Sonja Zimmermann (Auslandssemester in Paris, spielt bei CA Montrouge), Julia Meffert (Master-Studium in Amsterdam, spielt für Klein Zwitserland), Solvej Althoff (Praktikum in Berlin, Zehlendorfer Wespen), Martina Cavallero (Royal Victoria HC, Belgien) und Julia Heiderhoff (Karriereende) haben die Blau-Weiß-Roten namhafte Abgänge zu verkraften.

Trainer der MHC-Damen: Nicklas Benecke. © Pix

Neu beim MHC ist Aina Lilly Kresken, die in der vergangenen Saison noch dem Viertelfinalgegner Uhlenhorst Mülheim angehörte. Wieder mit an Bord sind bei den Blau-Weiß-Roten Antonia Hendrix nach überstandener Verletzung und Paulina Mayer nach ihrer Rückkehr aus den USA. In Hamburg wird Benecke im Spiel beim HTHC allerdings auf Nationalspielerin Naomi Heyn und Sophie Tiefenbacher (beide verletzt) verzichten müssen. Das Saisonziel ist mit der Viertelfinalteilnahme eher niedrig gehalten. „Es wird für uns zunächst darum gehen, die Entwicklung der Mannschaft weiter voranzubringen“, weiß der Coach, dass ihm doch ein recht junges Team zur Verfügung steht.

Am letzten Augustwochenende zeigten die MHC-Damen beim Ligacup-Finalturnier in Krefeld durchaus ansprechende Leistungen und wurden erst im Turnierfinale vom amtierenden Damenmeister Düsseldorfer HC gestoppt. and

