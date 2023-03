Entscheidung in Spiel fünf

Kaufbeuren. Spannung pur in der Play-off-Halbfinalserie der U 20 DNL Division I zwischen den Jungadlern und dem ESV Kaufbeuren, die am Dienstag (18.15 Uhr/ SAP Arena, Nebenhalle Süd) in Spiel fünf entschieden wird. Nach dem 1:1-Zwischenstand nach den Auftakt-Partien in Mannheim gewann der ESVK am Samstag auf heimischem Eis nach Penaltyschießen mit 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) und hatte am Sonntag „Matchpuck“. Diesen konnten die Eishockey-Talente aus Mannheim mit einem 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)-Sieg aber abwehren und schickten die Serie ins fünfte Spiel.

Am Samstag hatten Noel Saffran und Paul Mayer eine 2:1-Führung für die Jungadler herausgeschossen, die aber nicht bis zum Ende hielt. Am Sonntag brachten die Mannheimer die 2:1-Führung durch die Treffer von Ralf Rollinger und Saffran dann aber ins Ziel. and