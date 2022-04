Enrich greift hart durch

Hamburg/Berlin. Im Spitzenspiel der Staffel B der Feldhockey-Bundesliga hat der Mannheimer HC am Sonntag beim Harvestehuder THC in Hamburg einen 4:3 (1:2)-Sieg eingefahren. Am Vortag hatten die Blau-Weiß-Roten beim UHC Hamburg ebenfalls mit 4:3 (1:2) gewonnen.

„Wir sind mit den sechs Punkten sehr zufrieden“, sagte MHC-Coach Andreu Enrich, der in der Rückrunde studiumsbedingt nicht mehr auf Tino Nguyen und Alexander Schöllkopf zurückgreifen kann. Außerdem gehört Torhüter Jean Danneberg dem MHC-Kader nicht mehr an. „Da Jean in der kommenden Saison zu Rot-Weiss Köln wechselt, war es meine Entscheidung, jetzt schon auf Lukas Stumpf als Nummer eins und Florian Simon als Nummer zwei zu setzen“, erklärte Enrich. Im Spiel beim HTHC markierte Gonzalo Peillat per Strafecke den Siegtreffer (52.). Zuvor hatten Justus Weigand (8. und 47.) und Raphael Hartkopf (33.) für den MHC getroffen, der schon am Samstag durch zwei Strafeckentore von Peillat (20. und 39.) sowie Treffer von Paul Zmyslony (43.) und Raphael Hartkopf (48.) die Begegnung beim UHC gedreht hatte.

Der TSV Mannheim Hockey unterlag zum Rückrundenauftakt in der Staffel A beim Club an der Alster in Hamburg mit 0:5 (0:2). Ein Wechselfehler im ersten Viertel hatte eine fünfminütige Unterzahl zur Folge, die die Platzherren doppelt zur Vorentscheidung nutzten. Am Sonntag lief es für die Turner beim 1:5 (0:2) beim Berliner HC nicht viel besser. Jonas Wossidlo gelang der Ehrentreffer (55.). „Mit Moritz Rothländer, Philip Schlageter, Dario Benke und Marius Haber haben uns wichtige Spieler gefehlt“, erklärte TSVMH-Coach Alexander Vörg. and