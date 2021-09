Enrich erwartet nächsten großen Kampf

Mannheim. Am Samstag (15 Uhr) tritt mit dem Harvestehuder THC der Spitzenreiter der Feldhockey-Bundesliga bei den Herren des Mannheimer Hockeyclubs an. Nach zuletzt drei Auswärtsspielen freuen sich die Blau-Weiß-Roten dabei auf ihr erstes Heimspiel in der MHC Arena.

„Zuletzt waren die Spiele zwischen beiden Mannschaften immer ein großer Kampf, die beiden Viertelfinal-Duelle in der vergangenen Spielzeit waren außergewöhnlich“, kann sich MHC-Trainer Andreu Enrich noch gut an die beiden engen Play-off-Partien erinnern, in denen sich sein Team gegen die Hanseaten durchsetzte. „Für uns ist das Spiel gegen den HTHC gerade nach unserem sehr guten Spiel bei Uhlenhorst Mülheim ein sehr wichtiges. Wir müssen am Samstag mit der gleichen Energie und dem gleichen Einsatz zu Werke gehen, wie wir das zuletzt in Mülheim getan haben“, fordert Enrich. Der HTHC führt dabei nicht nur die Bundesliga-Gesamttabelle, sondern auch die Staffel B an, aus der nach Hauptrundenende vier Viertelfinal- und zwei Play-down-Teilnehmer ermittelt werden. Da auch die MHC-Herren der Staffel B zugeordnet sind, sind Duelle gegen direkte Staffelkonkurrenten von besonderer Bedeutung.

TSVMH kann Schwung mitnehmen

MHC-Coach Andreu Enrich weiß um die Bedeutung des ersten Heimspiels. © Pix

„Für uns ist es gut, nach drei Auswärtsspielen jetzt endlich einmal wieder vor heimischen Publikum spielen zu können und wir wollen natürlich die drei Punkte holen“, sagt Enrich, der bis auf den verletzten Alexander Schöllkopf personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Bereits um 14 Uhr haben am Samstag die Herren des TSV Mannheim Hockey ihr erstes Bundesligaheimspiel der Saison, wenn sie den Club an der Alster empfangen.

Den Schwung aus dem 3:2-Auswärtssieg beim Düsseldorfer HC wollen die Schwarz-Weiß-Roten dabei in die Partie gegen die Hanseaten mitnehmen – schließlich ist Alster für die TSVMH-Herren ein direkter Konkurrent aus der Staffel A, wo ebenfalls vier Viertelfinal- und zwei Play-down-Plätze ausgespielt werden. Im Moment stehen die Norddeutschen dabei in der Staffel A auf dem begehrten vierten Rang, der zur Teilnahme am Play-off-Viertelfinale berechtigt. Direkt dahinter folgt der TSVMH auf Rang fünf, aber mit aktuell drei Zählern weniger.

„Das ist für uns ein Sechs-Punkte-Spiel und wir wollen uns einen Dreier holen, um den Anschluss an Alster zu wahren“, unterstreicht TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller die Bedeutung des Heimspiels für die Schwarz-Weiß-Roten. So treffen Teams aus derselben Staffel in Rahmen der Bundesligahauptrunde zweimal aufeinander, während es gegen die Mannschaften aus der anderen Staffel nur einmal geht. „Für den Samstag haben wir soweit alle an Bord“, berichtet Müller von keinen größeren Personalsorgen. and