Endspurt zeigt Flagge

Mannheim. Trotz steigender Infektionszahlen und Beschränkungen aller Art wollen sich die Radsportler des RRC Endspurt Mannheim nicht unterkriegen lassen und zeigen am Samstag im Herzogenried mit der Wiederbelebung ihres Cross-Rennens „Rund um die Radrennbahn“ Flagge. „Da dies eine reine Outdoorveranstaltung ist, können wir das Rennen wie geplant umsetzen“, erläutert RRC-Präsident Ralf-Peter Fackel. Basis dafür ist zudem ein ausführliches Hygiene-Konzept für Sportler und Zuschauer unter der 2Gplus-Regel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass nach den Deutschen Meisterschaften in Luckenwalde die Nachfrage für eine solche Veranstaltung offenbar gegeben ist, zeigt allein ein Blick in die Meldeliste. „Wir haben bereits über 240 Meldungen“, sagt Fackel, der sich nicht zuletzt über die Zusage von Lokalmatador Lennart Krayer von der RSG Mannheim-Schwetzingen, dem ehemaligen Junioren MTB-Weltmeister, freut. Zudem können die Zuschauer frisch gekürte deutsche Meister und Meisterinnen vom vergangenen Wochenende beim Kampf um Sieg und Plätze auf der 2000-Meter-Runde beobachten. Der RRC-Wettbewerb ist das Finale des fünfteiligen „CycloCross-Cup“. Gefahren wird in 16 Kategorien, die Elite-Rennen starten um 13.55 und 14.45 Uhr. th