Endspurt vor der Winterpause

Mannheim. Während für die Herren des Mannheimer HC und die Damen des TSV Mannheim Hockey schon am vergangenen Wochenende die jeweilige Hinrunde in der Feldhockey-Bundesliga endete, steht sowohl für die Damen des Mannheimer HC als auch die Herren des TSV Mannheim Hockey am Samstag noch ein Spiel vor der Winterpause an. Die MHC-Damen haben dabei am Samstag um 16.30 Uhr den Münchner SC am Neckarplatt zu Gast. Der souveräne Tabellenführer der Staffel B ist gegen das Schlusslicht der Staffel A aus München dabei klarer Favorit.

„Der MSC ist ein unangenehmer Gegner mit ganz krass schwankenden Leistungen in diesem Jahr. Sie haben zum Beispiel ein Unentschieden gegen Düsseldorf geholt und dann zuhause gegen den TSV verloren. Das ist auf jeden Fall eine Wundertüte“, ist MHC-Trainer Nicklas Benecke gespannt, welcher MSC den Blau-Weiß-Roten am Samstag letztlich gegenübersteht. „Wir wollen aber gewinnen und werden alles dafür tun“, kann Benecke am Samstag für dieses Vorhaben auch personell aus dem Vollen schöpfen.

Benke nach Sperre wieder dabei

Bereits um 14.30 Uhr sind am Samstag die TSVMH-Herren in Hamburg beim Club an der Alster in ihrem letzten Feldhockey-Bundesligaspiel des Jahres gefragt. Die Schwarz-Weiß-Roten können dabei auch wieder auf Dario Benke zurückgreifen, der zuletzt im Heimspiel gegen den Vizemeister Hamburger Polo Club die Ein-Spiel-Sperre wegen einer Gelb-Roten Karte absitzen musste.

„Auch gegen Alster heißt es für uns, uns weiter zu verbessern und an kleinen Dingen zu arbeiten, die zuletzt noch nicht ganz so funktioniert haben, denn wir haben in den vergangenen Wochen eigentlich schon ganz gut gespielt“, möchte TSVMH-Herrentrainer Héctor Martinez im letzten Hinrundenspiel noch einmal eine gute Leistung seines Teams sehen. and