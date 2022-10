Endspurt vor der Winterpause

Mannheim. Für die Herren des Mannheimer HC biegt die Feldhockey-Bundesliga zumindest für dieses Jahr am Wochenende schon auf die Zielgerade ein. Die Blau-Weiß-Roten haben dabei am Wochenende noch ein Heimspiel-Doppelpack vor der Winterpause zu bestreiten. So gastiert am Samstag (14 Uhr) der Aufsteiger Münchner SC in der MHC Arena, während am Sonntag (14 Uhr) der Vizemeister Hamburger Polo Club seine Visitenkarte am Neckarplatt abgibt.

Die Hamburger sind allerdings schon am Samstag (16 Uhr) in der Quadratestadt gefordert, wenn sie beim TSV Mannheim Hockey zu Gast sind. Die TSVMH-Herren bestreiten gegen Polo dann auch schon ihr vorletztes Spiel der Feldrunde in diesem Jahr.

TSV: Viel Aufwand, zu wenig Lohn

„Für unser letztes Spielwochenende der Hinrunde haben wir alle Spieler an Bord. Unser Erster Fokus gilt dabei dem Spiel gegen München. Wir wissen, dass das keine leichte Aufgabe wird“, rechnet MHC-Herrentrainer Andreu Enrich mit starken Gästen aus Bayern und würde gerne mit mindestens 22 Punkten überwintern. Dafür fehlen aktuell noch drei Zähler. Gegen den Hamburger Polo Club hat der MHC aus dem verlorenen DM-Halbfinale noch eine Rechnung offen. „Ich weiß wie stark Polo ist, aber unser Team zeigt eine gute Dynamik“, sagt Enrich.

„Die Priorität ist weiterhin, unser Spiel zu verbessern. Aber hoffentlich können wir auch die Resultate mehr in unserem Sinn gestalten“, würde sich TSVMH-Trainer Héctor Martinez wünschen, dass der Aufwand noch mehr mit Punkten belohnt wird. Etwa wie zuletzt in München, als man zumindest einen Zähler mit zurücknahm. and