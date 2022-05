Endrunde zum Greifen nah

Mannheim. Auf dem Weg zum Final- Four-Turnier um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft in Bonn (4./5. Juni) geht es an diesem Wochenende um die entscheidenden Schritte. Beide Mannschaften des Mannheimer HC haben im ersten Spiel der Viertelfinalserie „Best of Three“ bereits vorgelegt und benötigen nun noch jeweils einen Sieg, um am Pfingstwochenende um den Titel mitspielen zu können.

Den Auftakt machen am Samstag die MHC-Frauen, die um 12 Uhr den Münchner SC auf dem Neckarplatt empfangen. Die Vorbereitung des Bundesligisten auf das zweite Spiel im Play-off-Viertelfinale gestaltete sich aufgrund internationaler Einsätze schwierig. Dennoch will der amtierende deutsche Vizemeister nach dem vorangegangenen 3:0-Sieg in München den Sack zumachen. Sollten die Gäste vom MSC am Samstag Spiel zwei gewinnen, dann käme es am Sonntag (12 Uhr) ebenfalls in der MHC Arena zum alles entscheidenden dritten Spiel.

„Wir hatten drei Spielerinnen im A-Nationalteam, vier beim U 21-Lehrgang und zwei bei der U 18. Clara Badia Bogner war zudem mit der spanischen Nationalmannschaft unterwegs. Da war die Trainingsgruppe in der vergangenen Woche doch recht klein“, blickt MHC-Damentrainer Nicklas Benecke zurück. Benecke selbst war in Polen als U 18-Bundestrainer mit den deutschen Juniorinnen unterwegs und feierte dabei gegen die Auswahlteams des Gastgeberlandes drei Siege.

Habifs Einsatz noch offen

Nicht so erfolgreich lief es mit den deutschen Hockey-Damen für Sonja Zimmermann, Charlotte Gerstenhöfer und Stine Kurz, denn das DHB-Team musste sich in Berlin in beiden FIH Pro League-Spielen gegen Argentinien (1:2 und 1:3) geschlagen geben. Dieses MHC-Trio ist aber mittlerweile ebenso wie Bogner gesund ans Mannheimer Neckarplatt zurückgekehrt. „Bei Florencia Habif müssen wir noch abwarten. Ob sie spielen kann, wird sich diese Woche klären“, konnte Benecke wegen einer Beinverletzung zuletzt nicht auf die erfahrene Argentinierin zurückgreifen.

Die MHC-Herren treten am Samstag (14.30 Uhr) gegen den Berliner HC an und haben den knappen 3:2-Sieg nach Penaltyschießen aus dem ersten Viertelfinalspiel vor zwei Wochen im Rücken. Im Falle eines Berliner Sieges käme es am Sonntag (14.30 Uhr) ebenfalls am Neckarplatt zu Spiel drei.

Auch die Herren der Blau-Weiß-Roten mussten internationale Einsätze in die Vorbereitung integrieren. „Wir haben vier Spieler zur Nationalmannschaft abgestellt, von denen bis auf Linus Müller alle die beiden Spiele gegen Argentinien bestritten haben“, berichtet MHC-Co-Trainer Peter Maschke. Gonzalo Peillat, der in Spiel eins gegen Argentinien (6:3) zwei Strafecken verwandelte, Linus Müller, Teo Hinrichs und Raphael Hartkopf sind erst Anfang der Woche vom DHB-Team zurückgekehrt. Peter Maschke war selbst als U 18-Bundestrainer mit den männlichen Junioren des Deutschen Hockey-Bundes in Polen unterwegs und fuhr dort drei Siege ein.

„Justus Weigand, Erik Kleinlein und Danny Nguyen sind noch angeschlagen, ihr Einsatz wird sich erst noch entscheiden“, will Maschke mit den MHC-Herren das Final Four möglichst schon am Samstag erreichen. Maschkes Nachfolger als Co-Trainer der MHC-Herren steht mit dem 35-jährigen Zafer Kir übrigens fest. Kir wechselt vom Harvestehuder THC aus Hamburg ans Neckarplatt und unterstützt dort ab der Saison 2022/2023 MHC-Cheftrainer Andreu Enrich.

Matchball auch für den TSVMH

Auch die Herren des TSV Mannheim Hockey haben am Samstag (15 Uhr) in Nürnberg den ersten Matchball, wenn sie in Spiel drei der Play-down-Serie „Best of five“ beim Nürnberger HTC mit einer 2:0-Serienführung antreten. Mit einem Sieg am Samstag könnten sie bereits den eigenen Klassenerhalt und den Abstieg des NHTC besiegeln, was ein viertes Spiel in Nürnberg am Sonntag (15 Uhr) überflüssig machen würde.

Mit Torhüter Alexander Stadler hatten auch die TSVMH-Herren in Berlin einen Spieler im DHB-Trikot im Einsatz, der nun am Samstag seinen Kasten in Nürnberg sauber halten soll, damit der Klassenerhalt vorzeitig an die Turner geht. „Wir haben eine gute Ausgangslage, allerdings ist es unfassbar schwierig, in Nürnberg zu bestehen. Den Druck gewinnen zu müssen, haben aber die Nürnberger“, sagt TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller.