Endrunde ohne RKG

Hockenheim. In ihrem letzten Heimkampf der Saison in der Ringer-Bundesliga Südost hat die RKG Reilingen/Hockenheim dem SV Johannis Nürnberg einen starken Kampf geliefert. Sie unterlag am Ende aufgrund der höheren Einzelsiege der Gäste mit 13:17. Die RKG bot den Zuschauern zwar nochmals guten Sport und eine respektable Leistung. Da Lichtenfels aber bereits zuvor überraschend gegen Meister Burghausen siegreich war, zerschlugen sich für die RKG auch die letzten theoretischen Chancen auf eine Endrundenteilnahme.

Viernheim erneut chancenlos

Der SRC Viernheim reiste als Tabellenletzter zum ASV Schorndorf und bezog dort eine erwartete weitere Niederlage mit 4:27. Die Südhessen ließen die Klasse bis 57 kg unbesetzt und punkteten durch Vasyl Ilnytskyi (61 kg FS mit 3:2 gegen Ramzan Awtaew) und Pascal Hilkert (66 kg GR mit 11:0 gegen Oliver Müller). Der Tabellenzweite war durch Georgios Scarpello (57 kg GR kampflos), Shamil Ustaev (71 kg FS mit 9:2 gegen Deniel Antal), Iuri Lomadze (75 kg GR mit 13:0 gegen Vasile Alexandru Dosoftei), Dawid Wolny (75 kg FS mit 16:0 gegen Arkadiusz Böhm), Karan Mosebach (80 kg GR mit 18:0 gegem Norman Balz) sowie Benjamin Sezgin (86 kg FS mit Schultersieg gegen Matthias Schmidt), Nico Brunner (98 kg GR mit 8:3 gegen Julian Scheuer) und Fatih Yasarli (130 kg FS mit Aufgabesieg gegen Sebastian Schmidt) erfolgreich.

Viernheim kann bereits jetzt für die kommende Saison in der Zweiten Liga planen und darauf hoffen, dass es mit einer guten Gruppeneinteilung zu einigen spannenden Derbys in der Region kommt. T.P.