Endlich wieder Derby

Hirschberg. Exakt 735 Tage, also mehr als zwei Jahre, mussten die Handball-Fans von der Bergstraße darauf warten: Am Samstag stehen sich der TVG Großsachsen und die SG Leutershausen endlich wieder im brisanten Ortsderby in der 3. Liga gegenüber. Letztmals war das am 14. September 2019 der Fall gewesen, das Rückspiel dieser Runde am 4. April 2020 fiel dann schon Corona zum Opfer. Und in der vergangenen Spielzeit 2020/21, die nach wenigen Spieltagen abgebrochen werden musste, kam eine Derby-Ansetzung erst gar nicht zustande. Jetzt hat das lange Warten ein Ende, wenn am Samstag um 20 Uhr unter der 3G-Regel auch wieder Zuschauer in der Sachsenhalle zugelassen sind.

Beim letzten Aufeinandertreffen in Großsachsen vor gut zwei Jahren trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 26:26-Unentschieden. Doch diesmal gibt es ganz andere Voraussetzungen. Der TVG geht am Samstag als krasser Außenseiter in das Derby. „So wie wir momentan auf der Platte stehen, sind wir in der 3. Liga nicht konkurrenzfähig“, findet Thomas Zahn, Sportlicher Leiter des TVG, klare Worte mit Blick auf die aktuelle Personalsituation der Saasemer.

Die SGL nimmt die Favoritenrolle deshalb auch an. „Ein Derby ist natürlich immer etwas Besonderes“, sagt Mark Wetzel, Sportlicher Leiter der SG Leutershausen. „Aber es hat nichts mit Arroganz oder Überheblichkeit zu tun, wenn wir sagen, dass es einfach der Anspruch an uns selbst sein muss, das Derby am Samstag zu gewinnen.“ bk/ü