Emotionaler Abschied für Niklas Ruß

Leutershausen. „Niklas, Niklas!“ hallte es von den Rängen der Heinrich-Beck-Halle. Der Fanclub Rote Teufel hatte zwei Banner entrollt, um den scheidenden Kapitän der SG Leutershausen zu verabschieden. „Danke Niklas für neun tolle Jahre“ war darauf zu lesen. Niklas Ruß trat beim Dank seiner Mannschaft an die Fans nur einen kleinen Schritt nach vorn und lächelte hinter dem Vollbart ein verschmitztes Lächeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Danach ging es hinauf ins oberste Eck und für jeden einzelnen Fan gab es eine herzliche Umarmung. Es war der emotionale Höhepunkt des vorerst letzten Spiels des 31-jährigen gebürtigen Karlsruhers, der in „Hause“ längst zu Hause war. Jetzt zieht es Ruß beruflich an den Bodensee. Der 26. Treffer für die SGL bei der 27:34-Niederlage im DHB-Pokalspiel gegen die SG BBM Bietigheim wurde entsprechend bejubelt.

Immer mehr Verantwortung

Niklas Ruß blickt auf neun schöne Jahre bei der SGL zurück. © Sascha Lotz

„Dass ich jetzt weggehe, ist noch nicht so richtig angekommen. Es waren neun wunderschöne Jahre hier, für die ich mich bei allen, insbesondere beim Fanclub, ganz herzlich bedanken will“, sagte der Mann, der in den vergangenen Jahren von der Linksaußen- auf die Mitteposition beordert wurde und dort noch mehr Verantwortung übernahm.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball SGL verpflichtet Robin Haller Mehr erfahren Handball Große Ambitionen Mehr erfahren

Wie das Spiel der SGL in dieser Saison aussehen wird, davon wollten sich gut 300 Zuschauer überzeugen. In der ersten und für die SGL nicht überraschend auch letzten Runde des DHB-Pokals mussten sich die Roten Teufel dem letztjährigen Zweitligasechsten Bietigheim zwar mit 27:34 (13:17) geschlagen geben, zeigten aber vor allem in der ersten Halbzeit, was von der SGL zu erwarten ist: Im Rückraum breiter aufgestellt und mit einem starken Torhüterduo ausgestattet kann es nur der Anspruch der Bergsträßer sein, an der Tabellenspitze mitzumischen. Hätten die Leutershausener ihre klaren Chancen gegen den starken Bietigheimer Schlussmann Konstantin Poltrum verwertet, wäre die Partie länger eng geblieben.

„Viel Gutes gesehen“

Bietigheims Coach Iker Romero zeigte sich mit der Vorstellung seines Teams zufrieden, sein Gegenüber Marc Nagel nur in Teilen: „Der Klassenunterschied wurde uns früh deutlich gemacht. Wir haben aber viel Gutes gesehen und Dinge, an denen wir arbeiten können.“

Arbeit gibt es in der Abwehr, das sah auch einer der drei Neuzugänge so. Yessine Meddeb belebt das Angriffsspiel auf der rechten Seite. „Im Abwehr-Torhüter-Spiel haben wir noch Luft nach oben. Auch der Rückraum stellt sich ja neu auf. Da müssen wir uns noch finden“, sagt der Linkshänder mit den langen Flugphasen. Da dem ehemaligen Eulen-Spieler, der „mehr mit Freunden spielen und wieder Spaß am Training haben will“ nach einer Erkrankung noch etwas Luft fehlte, sprang Arne Ruf in die Bresche.

Auf der linken Seite kam Sven Schreiber noch nicht ins Rollen, dafür überzeugten Kevin Bitz und Neuzugang Robin Haller. AT/ü

SGL: Hübe (ab 31.), Ullrich, Döding (n.e.); Schreiber (4), Ruf (1), Meddeb (4), Bauer (4/2), Stippel (1), Ruß (1), Röller (1), Götz (1), Schmitt (1), Scholz, Haller (3), Bitz (6), Pauli.