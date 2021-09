Elissa Mewes lässt TSVMH jubeln

Mannheim. Die Damen des TSV Mannheim Hockey sind erfolgreich in das Unternehmen Bundesliga-Aufstieg gestartet. Zum Saisonstart feierte der Zweitligist am Sonntag einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Nürnberger HTC. Die Gastgeberinnen erwischten einen Blitzstart, als Lisa Schall die Vorarbeit von Lydia Bechtold-Haase zum frühen 1:0 verwertete (2.). Antonia Eder glich in Hälfte zwei für den NHTC zum 1:1 aus (42./Strafecke), Elissa Mewes ließ den TSVMH allerdings noch den Siegtreffer zum 2:1 (54.) bejubeln.

Auch die Damen des Feudenheimer HC starteten mit einem Heimspiel in die neue Zweitligasaison. Im Duell mit der HG Nürnberg gab es beim 0:0 am Neckarplatt aber keine Tore. and