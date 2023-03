Elf Titel gehen nach Mannheim

Mannheim. Die Mannheimer Leichtathletik-Delegation hat bei den baden-württembergischen Senioren-Hallenmeisterschaften den Heimvorteil genutzt. Herausragende Starterin war Helga Ulrich (DJK Käfertal), die in der Klasse W 65 alle ihre drei Läufe über 60 m (9,43 sec), 200 m (31,67 sec) und 400 m (1:14,28 min) gewann. Ihre Vereinskollegin Sabine Dorn war in W 40 über 400 m die Schnellste (1:21,28 min), auf den 200 m wurde sie Zweite (34,29 sec).

Obwohl sich Hartmut Krämer (DJK) in der Saison 2022 als jeweils dreifacher Hallen-Europa- und Freiluft-Weltmeister aus der internationalen Szene verabschiedete, ist der Weltrekordler über 60 und 200 m noch immer topfit.

Bei der Hallen-EM 2022 holte er den Europarekord über 200 m in M 75, Anfang Februar 2023 gelang ihm in Hanau auch der in M 80 (31,06 sec) und über 60 m (9,11 sec.). Kurz vor seinem 81. Geburtstag am 19. März gewann er bei den „Baden-Württembergischen“ die 60 m (9,15 sec). In M 75 überzeugte Wilhelm Wittich (DJK) mit zweimal Silber über 60 und 200 m (10,12 sec/33,98 sec).

Im Kugelstoßen gab es sechs Mannheimer Podestplätze. Karina Fehrenbach (MTG) war in W 35 nicht zu schlagen (11,42 m), in W 50 wurde Bettina Schardt (MTG, 9,93 m) Zweite vor Cornelia Kellner (DJK/9,34) und Sabine Scheffler (MTG/8,76 m). In W 50 dominierte Ellen Weller (MTG) mit der Siegesweite 10,71 m, Clubkollegin Birgit Ott sicherte sich Silber (8,82 m), Silke Krolop (DJK) wurde Vierte (7,62 m). Leif Timmermann (MTG) gewann das Kugelstoßen in M 55 (14,47 m). Weitere Titel für die MTG holten Hürdensprinter Daniel Siegel in M 35 (8,32 sec) und Hochspringer Volker Herrmann in M 65 (1,28 m). Gold Nummer elf für Mannheim steuerte Angela Hochlehnert (TV Rheinau, W 55) über 3000 m bei (12:17,34 min). sd