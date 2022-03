Eishockey-Podcast "Adler-Check" über die Ursachen und Folgen des Trainerwechsels

Mannheim. Am vergangenen Montag gab es bei den Adlern Mannheim den großen Knall. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat sich von seinem Trainergespann Pavel Gross und Mike Pellegrims getrennt. Und das nur drei Spiele vor dem Ende der Hauptrunde. Im „Adler-Check“, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, widmen die beiden Sportredakteure Christian Rotter und Philipp Koehl diesem Thema eine Sondersendung.

Rotter/Koehl beleuchten dabei die Ursachen der Trennung, und warum diese noch so spät in der Saison erfolgte, bis ins Detail. Außerdem nimmt das Duo Interimstrainer Bill Stewart und seine beiden Assistenten Marcel Goc und Jochen Hecht etwas genauer unter die Lupe. Abschließend steht noch der mögliche Trainer, der ab Sommer die Blau-Weiß-Roten übernehmen wird, im Mittelpunkt. Dabei versuchen die beiden Sportredakteure folgende Fragen zu klären: Was muss der Neue mitbringen und vor allem: Welche Namen werden gehandelt?

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und den Podcast bekommen hat – super. Herunterladen können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts).

