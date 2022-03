Eishockey-Podcast "Adler-Check" über die personelle Verstärkung im Saisonendspurt

Sport Gross neuer Co-Trainer Tschechiens?

Diese Nachricht rüttelt die Eishockey-Szene in Mannheim auf: Der tschechische Verband will Adler-Coach Pavel Gross holen – und das möglichst schon zur WM im Mai in Finnland. Gross soll Teil des Trainerteams sein, Chefcoach soll der Finne Kari Jalonen werden. Dies bestätigte Petr Nedved, General Manager der tschechischen Nationalmannschaft, der Zeitung „Sport“. Gross bestätigte die Kontaktaufnahme des tschechischen Verbands: „Es ist eine große Ehre für mich. Ich war sehr lange weg vom tschechischen Eishockey und habe einen solchen Anruf überhaupt nicht erwartet“, betonte der 53-Jährige in Usti nad Labem geborene Tscheche. „Es ist noch sehr frisch für mich, und ich bin nicht in der Lage, jetzt eine vernünftige Schlussfolgerung zu ziehen. Ich finde nicht die richtigen Worte, um zu beschreiben, was mir durch den Kopf geht“, sagte er der tschechischen Zeitung „Sport“. Adler bestätigen ebenfalls {element} Die Adler bestätigen am Mittwochnachmittag auf Nachfrage dieser Redaktion das Interesse des tschechischen Verbands an Gross. „Pavel hat mich am Dienstagabend über das Gespräch informiert“, sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara. „Das Interesse ist eine Auszeichnung für Pavels Arbeit und eine riesengroße Ehre für ihn.“ {furtherread} Was das konkret für die Mannheimer bedeutet, steht noch nicht fest. Fakt ist, dass Gross bis 2024 vertraglich an den Club aus der Deutschen Eishockey Liga gebunden ist. Alavaara erklärte, dass eine Doppelfunktion für einige Monate machbar sei – länger allerdings nicht.

