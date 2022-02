Eishockey-Podcast "Adler-Check": Ein schwieriges Puzzle

Mannheim. Nach der einwöchigen Spielpause hatten die Adler Mannheim ein bisschen Rost angesetzt. Gegen die Augsburger Panther gab es dafür die Quittung, die Mannschaft von Trainer Pavel Gross verlor mit 3:4 nach Verlängerung. Und auch beim 4:1 über Straubing lief nicht alles nach Plan.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsam analysieren Gast Sven Metzger vom Podcast „Eiszeit FM“ und „MM“-Sportredakteur Jan Kotulla diese Partien. Schließlich konnte Neuzugang Craig Schira nach seiner sehr langen Corona-Quarantäne die ersten Partien absolvieren. Wie hat sich der Abwehrspieler geschlagen? Verteidiger Sinan Akdag kam nach überstandener Erkrankung endlich zu seinen ersten Saisoneinsätzen überhaupt. Dafür erwischte es Stürmer Brendan Shinnimin in Augsburg. Wie schwer wiegt sein Ausfall?

© Metzger

Für die Adler geht es nun Schlag auf Schlag weiter gegen die härtesten Verfolger: am Freitag in München, am Montag gegen Ingolstadt. Auch darauf blicken Jan Kotulla und Sven Metzger. Vor allem im Duell mit den Roten Bullen steckt mehr drin als die möglichen drei Punkte – beide Teams haben den 6:3-Sieg der Mannheimer im Prestigeduell mit Sicherheit nicht vergessen. Schließlich war dieses Spiel nicht nur für Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara ein „Statement-Game“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Jede Menge Aussagen hat der Schwede im Interview mit „Eiszeit FM“ gemacht. Klar, dass auch sie Thema im „Adler-Check“ sind. Unter anderem hatte Alavaara auf die lange Planungszeit bei den Vertragsgesprächen hingewiesen. Wie passend, dass die Blau-Weiß-Roten gerade den Vertrag mit dem Verteidiger-Hünen Denis Reul um zwei Jahre verlängert haben.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler Mannheim und den Podcast bekommen hat – super. Herunterladen können sich alle Interessierten den „Adler-Check“ kostenlos unter morgenweb.de/adler-podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Podcast oder Amazon Music.