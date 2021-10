Eirini Tsoupaki nimmt in Feudenheim Anlauf

Mannheim. Bei der 30. Auflage des Feudenheimer Herbstlaufs passte eigentlich wieder alles. Die Organisatoren der DJK Feudenheim hatten mit dem Wetter wieder richtig Glück. Es war ein bisschen kühl beim Start, doch die Sonne strahlte. Für die 135 Teilnehmer beim Hauptlauf eigentlich ideale Bedingungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über 10,2 Kilometer ging es für die Frauen und Männer. Schnellster Läufer war Matthias Thome vom TSV Amicitia Viernheim, der Triathlet aus Südhessen feierte einen souveränen Sieg. Der 23-Jährige absolvierte die Strecke in der Zeit von 36:52,7 Minuten und hatte im Ziel fast eine Minute Vorsprung auf den Zweiten Dennis Ludosan. Der 17-Jährige absolvierte die drei „Herbstlaufrunden“ von jeweils 3,5 Kilometern in 37:42,4 Minuten. Dritter wurde Panagiotos Kollias-Pytirigkas vom engelhorn sports-Team der MTG Mannheim, der in 38:05,9 Minuten im Zielbereich ankam und zugleich die Siegerin bei den Frauen im Schlepptau hatte: Eirini Tsoupaki.

2 Bilder Eirini Tsoupaki wiederholte bei den Frauen ihren Vorjahreserfolg. © Pix

Die 27-jährige Griechin, die ebenfalls für das engelhorn Sports Team der MTG Mannheim startet, wiederholte am Samstag ihren Erfolg aus dem vergangenen Jahr. „Ich wohne ja hier ganz in der Nähe. Die Strecke ist mir deshalb gut bekannt. Und ich finde es auch wirklich schön, hier zu laufen“, sagte die Siegerin, die mit der Zeit von 38:07,7 praktisch gemeinsam mit ihrem Freund Panagiotos Kollias-Pytirigkas ins Ziel kam. „Ja, wir hatten abgesprochen, dass wir gemeinsam ein Tempo angehen. Er war sozusagen mein Pacemaker. Und es wurde dann auch ein schnelleres Rennen als gedacht“, sagte die Wirtschaftsinformatikstudentin, die in der Gesamtwertung der 135 Starter einen tollen vierten Rang belegte. „Ja, ich war wirklich schnell, das war klasse“, lächelte Tsoupaki.

Seit vier Jahren in Mannheim

Dass die Strecke durch vorangegangenen Regen und landwirtschaftliche Arbeiten Woche stellenweise doch recht matschig war, war für die Läuferin kein Problem. „Es ist alles gar nicht schlecht gewesen“, betonte Tsoupaki.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Wahl-Mannheimerin, die nun seit fast vier Jahren in der Quadratestadt lebt, hat im Mai dieses Jahres nach dem langen Lockdown mit den ersten Wettkämpfen begonnen. „Das waren am Anfang hauptsächlich Crossläufe dabei, später kamen dann die Straßenwettbewerbe hinzu“, sagte sie und blickte bereits voraus: „Der Herbstlauf jetzt hier in Feudenheim war so etwas wie ein Trainingslauf für mich. Mein Ziel sind die Halbmarathon-Distanzen und Meisterschaften in meiner Heimat Griechenland auf den Mittelstrecken wie zum Beispiel die zehn Kilometer.“

Das nächste Laufereignis, auf das Tsoupaki nun hinfiebert, ist der Hockenheimring-Lauf, der Mitte Januar 2022 steigt. „Da habe ich noch nie teilgenommen. Aber jeder schwärmt so von diesem Lauf. Deshalb melde ich mich jetzt gleich nach diesem Lauf an“, betonte sie und hat Feudenheim auch für 2022 auf der Liste: „Beim Herbstlauf 2022 will ich wieder dabei sein. Dreimal den Lauf zu gewinnen, wäre etwas.“ Die Voraussetzungen dafür hat sie sicherlich.

In diesem Jahr distanzierte Tsoupaki die Konkurrentinnen jedenfalls schon mal deutlich. Zweitbeste Frau am Samstag war die 19-jährige Maike Waldmann vom AC Weinheim Hockey, die 46:15,9 benötigte und damit acht Minuten hinter Tsoupaki ankam. Dritte wurde Andrea Pascher vom LT Rückenwind Weinheim (46:30,7).