Einsatz wird belohnt

Heddesheim. „Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. Das war kämpferisch ganz stark“, war Mario Donat, Trainer des Handball-Badenligisten SG Heddesheim, nach dem 32:28 (12:10)-Sieg gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen begeistert. „Die Jungs, die heute auf der Platte standen, haben sich richtig zerrissen.“

Tatsächlich waren die Vorzeichen alles andere als ideal: Die Heddesheimer hatten krankheitsbedingt Ausfälle zu beklagen und nur dank dem reaktivierten Stefan Wehweck drei Auswechselspieler. Als bereits nach 17 Minuten David Walzenbach die Rote Karte sah, schien die Lage fast aussichtslos. „Das war eine harte, aber durchaus vertretbare Entscheidung“, meinte Donat, der sein Rumpfteam aber hervorragend auf die HG eingestellt hatte.

Bis zum Platzverweis gegen Walzenbach führte die SGH mit 7:4, musste dann aber den 8:8-Ausgleich hinnehmen (24.). Nach der Pause fingen sich die Gastgeber wieder, erhöhten auf 15:10 und 22:14 (40.) und setzten immer wieder mit gelungenen Angriffsaktionen Nadelstiche. Erst nach dem 27:18 (49.) – die höchste Führung der Partie – schmolz der Vorsprung wieder bis zum 32:28-Endstand.

Abgesagt wurde unterdessen das für Samstag angesetzte Heimspiel des TV Friedrichsfeld gegen Primus TV Hardheim. Am Freitag hatte der erste Friedrichsfelder Spieler einen positiven Corona-Test. Als am Spieltag zur Mittagszeit dann zwei weitere Akteure positive Schnelltests hatten, wurde die Partie kurzfristig vom Spielplan abgesetzt. me