„Einfach in der Liga bleiben“

Mannheim. Nach einem Jahr Pause wegen der Corona-Pandemie können die Tischtennis-Spieler wieder an die Platten. Herren-Verbandsligist DJK Käfertal/Vogelstang geht mit unveränderter Mannschaft in die neue Saison 2021/22.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Robert Hackmann, der Kapitän der DJK, ist gespannt auf den Saisonstart. „Klar ist“, sagt er, „dass wir nicht in der Form sind, in der wir vor Corona waren. Die lange Pause hat sich aber sicherlich auf jede Mannschaft ausgewirkt. Ich fürchte, das Niveau in der Verbandsliga wird erst einmal nicht so hoch sein.“

Die Mannheimer gehen mit einem klaren Ziel in die neue Saison. „Es geht für uns ganz klar nur darum, nicht abzusteigen. Oben mitspielen ist gar nicht drin. Wir wollen einfach nur den Ligaverbleib erreichen“, macht Hackmann klar. Der Kapitän selbst bildet zusammen Dirk Recktenwald auf der Position sechs das hintere Paarkreuz der DJK Käfertal/Vogelstang. Die Nummer eins der Mannheimer ist Filipe Oliveira Neves. Marc Adler komplettiert das vordere Paar. In der Mitte spielen für die DJK Alexander Meschnik und Michael Neves.

Erstes Heimspiel erst im Oktober

Wie in der abgebrochenen Saison 2020/21 verzögert sich aber auch dieses Mal der Saisonstart der DJK. Der für Samstag geplante Auftakt bei der TG Eggenstein wird laut Hackmann wohl verschoben. Danach stehen für die Mannheimer erst einmal zwei Auswärtspartien beim TSV Amicitia Viernheim (8. Oktober) und dem FC Lohrbach (10. Oktober) an. „Wir hoffen einfach, dass wir die Saison durchspielen können und im Oktober dann in unserer eigenen Halle antreten können“, sagt Hackmann. Die erste Heimpartie der DJK wäre am Samstag, 16. Oktober, gegen den TTV Ettlingen II.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Damen wollen ins Mittelfeld

Die Damen der DJK Käfertal/Vogelstang werden aller Voraussicht nach am Samstag, 17.30 Uhr, in der Verbandsliga auswärts bei der SG Schefflenz-Seckach an die Platten gehen. Das Team von Mannschaftsführerin Kerstin Sommer hat sich ebenfalls eine Mittelfeldplatzierung als Ziel gesetzt. Sabine Lehr als Nummer eins, Melanie Pahl und Heike Czech bilden den Kader der DJK-Damen.

In der Herren Verbandsklasse Nord sind zwei Mannheimer Teams am Start. Wie die zweite Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang, die von Paul Rebsam als Spitzenspieler angeführt wird, peilt auch die DJK St. Pius den Klassenerhalt an. Sebastian Tiemann ist die Nummer eins der Neuhermsheimer. Aaron Heinz, Marcus Wigand, David Elvers, Moritz Müller und Florian Gauer bilden das Aufgebot der DJK St. Pius, die am des 25./26. September gleich einen Doppelspieltag bestreitet.

Die DJK Wallstadt und die SG Sandhofen/TV Waldhof sind in der neuen Saison in der Bezirksliga Nord am Start. Die zweite Damen-Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang will in der Verbandsklasse eine gute Rolle spielen.