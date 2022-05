Einfach glücklich

Saint George/Utah. Bester deutscher Starter, fünftbester Triathlet der Welt: Sehr viel besser hätte die Weltmeisterschafts-Premiere für den Weinheimer Florian Angert nicht laufen können. Ein kleines bisschen besser vielleicht, wäre bei der Marathon-Verpflegung nach 20 Kilometern sein Gel dort deponiert gewesen, wo es hätte sein sollen. In den Fernsehbildern war zu sehen, wie der 30-Jährige die Verantwortlichen vor Ort nach dem Abbleiben seiner Verpflegung fragte.

Mit einem Lachen im Gesicht überquerte Florian Angert die Ziellinie. © Marcel Hilgert

Auf Nachfrage bestätigt der inzwischen wieder in seiner Wahlheimat Schwaigern gelandete Angert: „Die Suche hat mich viel Zeit gekostet. Das Gel war eben auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Dann habe ich auf die Verpflegung des Veranstalters zurückgegriffen. Aber ich schaue nach vorn und mache mir über das ‚Was wäre wenn?‘ keine Gedanken. Auch aus solchen Situationen kann ich viel mitnehmen. Und über den fünften Platz einer Weltmeisterschaft kann man nicht klagen.“

Viel Training

Angert ist kein Mann der großen Worte, er lässt lieber Taten folgen. Dass er vor dem Rennen offen mit einem Platz in den Top Fünf geliebäugelt hatte, war für den Mann im 40-köpfigen Profifeld schon eine Ansage. Zweieinhalb Jahre hatte der Weinheimer auf diesen Moment hingearbeitet. Es hat sich gelohnt. Mit dem Sieg beim Ironman 2019 in Barcelona war ihm die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii gelungen, die aufgrund der Corona-Pandemie aber zwei Jahre hintereinander ausgefallen war. Ein nervenaufreibendes Warten begann, die eigene Form fast ohne Wettkämpfe zu halten, war schon eine Kunst für sich. Einen der wenigen möglichen Starts nutzte Angert dann auch gleich, um sich für Hawaii 2022 zu qualifizieren: bei seinem erst dritten Ironman mit Platz zwei in Barcelona 2021.

Aufgrund des durch Corona bedingten Veranstaltungs-Staus kam es nun zum Kuriosum, dass 2022 die beiden ausgefallenen Weltmeisterschaften innerhalb eines Jahres stattfinden: Nachgeholt wurde die erste WM jetzt in St. George, einer knapp 100 000 Einwohner großen Stadt im Bundesstaat Utah. Im Oktober startet Angert dann auch noch bei der Ironman-WM auf Hawaii.

Nun also Utah, die erste Langdistanz-WM, die außerhalb Hawaiis stattfand und so für alle Starter absolutes Neuland war. Die Bedingungen dort waren vor einer Woche anspruchsvoll: Die 180,2 Kilometer und 2200 Höhenmeter auf dem Rad und der abschließende Marathon über 42,195 Kilometer und 500 Höhenmeter führten durch die roten Berge des Snow Canyons, Schluchten und eine Lehmwüste. Beim Start im Morgengrauen gab es 3,86 Kilometer in einem 15 Grad kalten, künstlichen See schwimmend zu bewältigen. Die Temperaturen am Tag stiegen auf 30 Grad.

„Das härteste Rennen“

Und trotzdem kam Angert, der vor dem Lapsus der fehlenden Verpflegung noch um den zweiten beziehungsweise dritten Platz gekämpft hatte, in unter acht Stunden im Ziel an. Vier Ironman hatte der für das Tri Team Heuchelberg startende Profi in seiner Karriere erst bestritten. Alle bewältigte er unter der Acht-Stunden-Marke. „Die letzten fünf Kilometer waren hart, da sind die Krämpfe von der Oberschenkel- in die Wadenmuskulatur und wieder zurückgewandert“, sagte Angert. Darum sei er selten so froh gewesen, das Ziel gesehen zu haben. „Es war das härteste Rennen, das ich bisher gemacht habe. Und ich bin glücklich, dass ich so ins Ziel gekommen bin.“

Am Mittwoch nach seiner Landung in Deutschland empfing ihn seine Freundin Katharina mit einer überraschenden Weinprobe zum Sonnenuntergang in den Heuchelberger Weinbergen. Der Blick über die sanften Hügel des Kraichgaus mutete da nach dem spektakulären Südstaaten-Ritt fast surreal an.

„Es hat auf jeden Fall geholfen, dem Jetlag am ersten Tag ein Schnippchen zu schlagen. Und den Wein und ein gutes Essen sehe ich als kleine Belohnung an“, sagt Angert, der jetzt erst wieder seinen Rhythmus finden will. „Dann geht es darum, Wettkämpfe und Training voll auf Hawaii auszurichten. Die WM in Utah war besonders, aber Hawaii ist ein Mythos.“ Eine Herausforderung, auf die der derzeit beste deutsche Triathlet nach Utah bestens vorbereitet scheint. wn

