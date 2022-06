Robin Ganter durchlebte bei der Leichtathletik-DM eine Gefühlsachterbahn. Am Samstag freute sich der 21-Jährige von der MTG Mannheim über eine neue Bestzeit über 100 Meter (10,33 Sekunden) und einen starken sechsten Platz im Finale. Am Sonntagvormittag gewann er dann in der Staffel mit Timo Lange, Patrick Domogala und Jonas Kriesamer in 39,79 Sekunden hinter dem TV Wattenscheid 01 (39,60)

