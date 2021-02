Mannheim. Über Jahre zählte sie zu den größten Stars der deutschen Leichtathletikszene, seit 2018 plagt sie sich aber mit Verletzungen herum. Pamela Dutkiewicz-Emmerich will es jetzt allerdings noch einmal wissen und richtig angreifen. Auf ihrem Weg zurück zu alter Stärke hat die 29-jährige Hürdensprinterin nach neuen Reizen gesucht und aus diesem Grund einen Trainerwechsel vollzogen. Künftig wird sie von Rüdiger Harksen betreut, die Bronzemedaillengewinnerin der WM 2017 und EM-Zweite 2018 startet aber weiterhin für den TV Wattenscheid.

„Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass ich etwas ändern muss, dass ich einfach mal ein neues System und frischen Wind für Körper und Geist brauche“, begründete Dutkiewicz-Emmerich ihre Entscheidung. Vor einigen Tagen rief sie bei Harksen an, der zehn Jahre lang als ihr Bundestrainer gearbeitet hatte. Sie informierte ihn über die Trennung von ihrem langjährigen Trainer Slawomir Filipowski, der sie in die Weltspitze geführt und dort etabliert hatte. „Sie hat mir gesagt, dass sie eine neue sportliche Herausforderung sucht. Ich habe ihr Alternativen aufgezeigt, es wurde jedoch im Gespräch schnell klar, dass sie am liebsten zu mir nach Mannheim kommen würde“, erklärte Harksen.

Der 66-Jährige, der sich seit seinem Eintritt ins Rentenalter im September auf seine Tätigkeiten bei der MTG Mannheim konzentriert, sagte keinesfalls spontan zu, sondern fragte bei Ricarda Lobe nach, was die frischgebackene deutsche Hallenmeisterin davon halte. „Ihr Okay war die Voraussetzung für meine Zusage“, betonte Harksen. „Wir sind beide davon überzeugt, dass das für alle Seiten Vorteile bringt. Beide Athletinnen profitieren von so einer starken Trainingspartnerschaft.“

Wie oft Dutkiewicz-Emmerich von Wattenscheid nach Mannheim pendelt, ist noch nicht ganz klar. Fest steht aber, dass sie vorübergehend im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg wohnt, wenn sie bei Harksen trainiert. „Ziel ist es, Pam für die Olympiasaison vorzubereiten“, sagte der Coach. Momentan machen Dutkiewicz-Emmerich aber noch Probleme an der Kniekehle zu schaffen, die sie auch zur Absage der Hallen-DM in Dortmund zwangen.

Verletzungen vergessen

„Ziel Nummer eins ist, dass ich ein bisschen Distanz gewinne zu den Erinnerungen, die zuletzt mit Verletzungen verknüpft waren. Deswegen ist es jetzt auch gut, an einem anderen Ort zu trainieren, neue Reize zu setzen und neue Energie und Zuversicht ins Training zu bekommen“, unterstrich Dutkiewicz-Emmerich. „Ich habe viel Vertrauen in die Arbeit von Rüdiger Harksen.“

Harksen hat großen Respekt vor der Arbeit seines Vorgängers Filipowski. Jetzt will er neue Reize in der Trainingsgestaltung setzen – damit Dutkiewicz-Emmerich bald wieder im Rampenlicht steht.