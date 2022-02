Ein Verein vor dem Aus

Mannheim. In der vergangenen Woche hat die SpVgg Türkspor Edingen ihre Mannschaft aus der Fußball-Kreisklasse A II abgemeldet. Nun droht das komplette Aus für den erst 2018 gegründeten Verein. „Der verbliebene Vorstand hat sich eine Frist bis zum Ende des Monats gegeben, um einen Nachfolger zu suchen“, erklärt der bisherige Vorsitzende Cengiz Coban, der das Amt aus zeitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann. Das war das Resultat aus einer Vorstandssitzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Coban hatte den Verein 2018 aus der Taufe gehoben und war als Vorstand, Trainer und Spieler aktiv. Der größte Erfolg war der Aufstieg in die A-Klasse in der Premierensaison 2018/19. „Corona hat uns dann viel kaputt gemacht. Nach der langen Pause sind einige Spieler nicht mehr gekommen, da sie keine Lust mehr hatten. Wir standen dann mit Spielern da, die kein A-Klassen-Niveau hatten und haben jede Woche auf die Ohren bekommen“, so Coban.

Nach der Abmeldung der Mannschaft haben viele weitere Spieler den Verein verlassen. Sollte sich ein Nachfolge-Vorstand finden und der Verein fortgeführt werden, müsste ein Neuaufbau angestrebt werden. Dieser müsste in der B-Klasse erfolgen, denn mit dem Ausscheiden aus dem Spielbetrieb steht Edingen als erster Absteiger fest. Alle bisher ausgetragenen Spiele werden aus der Wertung genommen. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2