Ein Tag der Außenseiter

Mannheim. „Wir hatten wirklich spannende Rennen, einen für das unsichere Wetter guten Besuch und einen Umsatz von knapp 100 000 Euro.“ Stephan Buchner, der Präsident des Badischen Rennvereins Mannheim Seckenheim (BRV) ist mit dem Auftakt der Saison auf der Waldrennbahn sehr zufrieden, immerhin strömten 3500 Turfbegeisterte zum Badenia-Renntag, dem frühen Höhepunkt des Jahres.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spannend war es, weil bis auf eine Ausnahme die Favoriten scheiterten und Außenseiter glänzten. Auch im Hauptereignis des Tages, dem mit 13 000 Euro dotierten Heinrich-Vetter-Badenia-Preis wurde nicht Lokalmatador Bavaria Iron aus dem Seckenheimer Stall von Marco Klein bejubelt, sondern Nicol Polli auf Solvio sicherte dem Düsseldorfer Trainer Sascha Smrzcek den 800. Erfolg in einem Flachrennen. „Der Boden war gut. Ich habe Solvio lange in Ruhe gelassen, um dann auf der Geraden vorbeizuziehen“, schilderte der Jockey seine Taktik und die Aufholjagd, die er von Rang vier aus startete. Dabei sah zunächst alles nach einem Spitzenplatz für sogar beide Mannheimer Paarungen auf. Denn im Schatten des bis zur Zielgerade vorn liegenden Duos Bavaria Iron/Tommaso Scardino lagen Gamine/Nina Wagner lange auf Platz drei. Als Vierter und Fünfte hatten aber beide Pferde immerhin Anteil an der Dotierung.

Allein im Ausgleich III um den Preis der Inter-Versicherung gewann mit Keep Away unter Robin Haedens der Top-Eins-Kandidat. Auf den 2500 Metern sicherte sich Lokalmatadorin Golden April und Nina Wagner aus dem Klein-Stall noch einen guten vierten Platz.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Turf Höhepunkt gleich zum Auftakt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Gruppenliga FSG-Partie abgesagt Mehr erfahren

Nach einem exzellenten Saisonauftakt auf der Sandbahn war es beim Start auf Gras aber nicht ganz der Tag der Klein-Pferde. „Bavarian Iron kam nach einer Behinderung nicht mehr nach vorn, Booze Cruise hatte im Indian-Soldier-Zukunftsrennen Probleme mit dem Boden. Er kommt gerne von hinten raus und das war heute sehr schwer. Für den großen Conquering sind die Bögen auf der Waldrennbahn zu eng und bei Teck Attack muss ich die Distanz noch einmal überprüfen“, sah er bei seinen Pferden jedoch keine Fehler.

„Ich bin aber nicht frustriert, denn es war ein schöner Renntag“, freute er sich über viel Publikum. Und darüber, dass er und sein Stalljockey Tommaso Scardino ihre Spitzenpositionen in den deutschen Ranglisten verteidigt haben.

Zudem rettete Muzy mit dem einzigen Tagessieg die Bilanz. „Er hat auf der Gegengeraden die Führung übernommen und sie nicht mehr hergegeben“, lobte Scardino, dem – weil mit der goldenen Armbinde der Nummer eins unter den Jockeys am Start – nach seinem elften Saisonerfolg ein Stein vom Herzen fiel. „Ich war mir sicher, dass Muzys Kondition bis ins Ziel reichen würde.“

Begonnen hatte der Renntag gleich mit einer großen Überraschung. Denni im Preis des Vereins Deutscher Besitzertrainer gab nicht Kleins Topfavorit Conquering den Ton an, sondern der als krasser Außenseiter gehandelte Le Beau Rock von Oliver Rudolph. Bei zwischenzeitlicher Führung auf den 2500 Metern wurde sein Stallneuling unter Nicol Polli letztlich Dritter. Und weil auch seine Candy Sweet im Preis des BRV trotz langer Pause Dritte wurde, ist der Besitzertrainer aus Seckenheim vollauf zufrieden. „Das war super. Candy Sweet war wieder da und Le Beau Rock wird seinen Weg gehen.“ Elle Aigle von BRV-Vorstandsmitglied Gabriele Gaul belegte im Preis Deutscher Besitzertrainer Platz vier.