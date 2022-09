Ein Spitzenspiel mit irren Wendungen

Mannheim. Matthias Dehoust, Trainer des SC Käfertal, hatte vor Beginn des Spitzenspiels zwischen dem FV 03 Ladenburg und dem SC Käfertal keinen Hehl aus der Bedeutung gemacht, die er dieser Begegnung zuschrieb: „Nach der Partie werden wir wissen, wo die Mannschaft steht. Bleiben wir oben dabei oder zeigt die Tendenz Richtung Mittelfeld?“ Aufgrund des turbulenten 6:4-Auswärtssieges seiner Mannschaft in Ladenburg dürfte die Antwort klar sein: Der SC Käfertal bleibt Spitzenreiter der Kreisklasse A2 und ein heißer Anwärter auf die obersten Tabellenplätze.

Schon in der Anfangsphase konnte von einem vorsichtigen Abtasten nicht die Rede sein. Vor allem Ladenburg imponierte zunächst mit druckvollem Angriffsspiel und erwischte die nervös wirkenden Gäste durch einen frühen Treffer von Valentin Wiest auf dem falschen Fuß. Doch die Freude währte nicht lange: Denis Przybyla glich drei Minuten später aus und stellte die Uhren wieder auf null. Insgesamt blieben die Gastgeber zunächst jedoch die spielbestimmende Mannschaft und gingen durch Fabian Zimmermann erneut in Führung: „ In den ersten 30 Minuten haben wir die Begegnung kontrolliert und es verpasst, den Vorsprung auszubauen, erklärte ein konsternierter Jörg Höpfner. „Umso ärgerlicher ist es, dass wir aufgrund eines individuellen Fehlers das 2:2 kassieren“, ergänzte der Ladenburger Trainer.

Franzin stellt die Weichen

Am Ende jubelt Käfertal: Omar Battaglini und Denis Przybyla freuen sich mit Torschütze Dennis Franzin (v.l.) über das 5:4. © Berno Nix

Der abermalige Ausgleich durch Przybyla gab den Mannheimern Auftrieb. Käfertal agierte gegen Ende des ersten Durchganges agiler und setzte die Römerstädter mit hohem Tempo zunehmend unter Druck. Der Führungstreffer durch Dennis Franzin fiel daher auch nicht aus heiterem Himmel.

Im zweiten Durchgang knüpfte Käfertal an sein energisches Angriffsspiel zunächst nahtlos an und stellte durch Denis Przybylas Hattrick erstmals eine Zwei-Tore-Führung her: „Eigentlich waren wir nach dem 4:2 fast schon durch gewesen, aber leider ließen wir danach die notwendige Aggressivität vermissen und agierten im Rückzugsverhalten zu fahrlässig“, analysierte der dreifache Torschütze die Geschehnisse. Sein Trainer Dehoust fasste die Periode zwischen dem 4:2 und dem 4:4 mit den Worten „eigene Dummheit“ zusammen.

Als Thomas Bouskas gut 20 Minuten vor Abpfiff den umjubelten Ladenburger Ausgleich erzielte und vor Freude sein Trikot vom Leib riss, schien die verrückte Begegnung eine abermalige Wendung zu nehmen. Doch dazu kam es nicht. „Das Momentum war eigentlich auf unserer Seite, aber wir haben daraus kein Kapital geschlagen“, zeigte sich Ladenburgs Coach Höpfner enttäuscht. Je näher sich die Partie Richtung Ende bewegte, desto dominanter traten die Gäste wieder auf, allerdings trieben die Mannheimer mit ihrer mittlerweile fahrlässigen Chancenverwertung nicht nur Trainer Dehoust in den Wahnsinn, sondern spannten auch den zahlreich mitgereisten Anhang auf die Folter. In der 89. Minute erlöste Dennis Franzin nach einem langen Diagonalball seine Mannschaft und sorgte für das verdiente 5:4. Den Schlussakkord einer unterhaltsamen und temporeichen Begegnung besorgte Abdramane Konate mit seinem Treffer zum 6:4.

Während Ladenburg erst am Donnerstag in einer Woche wieder am Ball ist, steht für den SC Käfertal am Sonntag vor heimischem Publikum gegen den Tabellenzweiten DJK Feudenheim bereits das nächste Topspiel auf dem Programm.