Ein Sieg ist fast Pflicht

Mannheim. Der FV 1918 Brühl II und auch die SG Oftersheim erfüllten am vergangenen Wochenende ihre Hausaufgaben und enteilten dem ersten Verfolgerfeld um den SV Rohrhof und die TSG Rheinau. Diese beiden Clubs mussten ihre Partie verlegen, da der SV Rohrhof aufgrund zahlreicher Ausfälle um eine neue Terminierung gebeten hatte. Für die TSG Rheinau, die dem Ansinnen des Konkurrenten fairerweise zugestimmt hatte, ist die unfreiwillige Pause ein Riss im Spielrhythmus. „Optimal ist das nicht, aber es darf keine Ausrede sein. Wir werden versuchen, den Rhythmus über das Training wieder reinzubekommen“, sagt TSG-Trainer Nicky Antos, der vor knapp zwei Wochen bereits einen 4:0-Sieg seines Teams bei Badenia Hirschacker gesehen hatte, am ersten kompletten Rückrundenspieltag aber zum Zuschauen verdammt war.

Jetzt wartet auf die Grün-Weißen fast schon ein Schlüsselspiel. Am Sonntag empfangen die Rheinauer den Zweiten SG Oftersheim, der zuletzt seinerzeit ebenfalls mit Ausfällen zu kämpfen hatte. „Natürlich ist das ein Topspiel. Wenn man auf die Tabelle schaut, ist klar, dass wir schon ein wenig unter Siegdruck stehen“, lässt Antos den Blick auf das Klassement nicht außer Acht. Mit einem Erfolg könnte die TSG der SG Oftersheim bis auf vier Punkte auf die Pelle rücken, bei einer Nachholpartie in der Hinterhand. Andererseits würde der Rückstand bei einer Niederlage auf zehn Zähler anwachsen. Antos, der hofft, dass sich für Sonntag drei Spieler noch aus der Isolation freitesten können, will in diesem Fall aber noch nicht von einer Vorentscheidung sprechen. „Wenn man eine Schwächephase hat, kann alles ganz schnell gehen“, sagt er. wy

