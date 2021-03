Sandhausen. Julius Biada ist zurück. Nach fast zweimonatiger Verletzungspause stand der Offensivspieler des SV Sandhausen beim torlosen Remis gegen Fortuna Düsseldorf zum ersten Mal seit Mitte Januar wieder in der Startelf. „Das war anstrengend. Ich hätte nicht gedacht, dass ich schon 75 Minuten im Tank habe. Die Auswechslung kam zur rechten Zeit, so konnten wir nochmals frischen Wind reinbringen.“

Windig waren die Verhältnisse auch schon vor Spielbeginn, denn über den Hardtwald fegte ein regnerischer Sturm. Ungemütlich ist somit nicht nur die Lage des SVS im Abstiegskampf, sondern ungemütlich wurde es auch am Samstagmittag im Duell der 2. Fußball-Bundesliga. Die Rheinländer hätten mit einem Sieg noch einmal oben anklopfen können. Diese Favoritenrolle nahm die Fortuna direkt an. Matthias Zimmermann hätte die Führung nach einer Viertelstunde besorgen können. Der Außenverteidiger schlenzte den Ball aber am langen Pfosten vorbei. Später verpasste Rouwen Hennings im Zentrum. Der mit Abstand beste SVS-Profi stand zwischen den Pfosten und heißt Stefanos Kapino. Der Schlussmann rettete gegen Leonardo Koutris (21.), Hennings (28.), André Hoffmann (32.) und noch einmal Zimmermann (45.). Die Fortuna verzweifelte am Griechen und verpasste gleichzeitig, ihre Überlegenheit in Zählbares umzumünzen.

Flaute in der Offensive

Sandhausen fand dagegen vor dem gegnerischen Tor überhaupt nicht statt. Das Interimsduo – bestehend aus Gerhard Kleppinger und dem nach überstandener Corona-Erkrankung zurückgekehrten Stefan Kulovits – gab der Mannschaft einen defensiven Plan mit. Diesen setzte die Truppe über weite Strecken ordentlich um. Er ging jedoch zulasten der Offensive.

Obendrein mussten die Trainer ihre Mannschaft auf vier Positionen umbauen: Tim Kister, Diego Contento, Denis Linsmayer (alle fünfte Gelbe Karte) und Aleksandr Zhirov (Rotsperre) fehlten. Dafür rückten Erik Zenga, Nils Röseler, Philipp Klingmann und eben Biada in die Startelf.

Nach Wiederbeginn änderte sich am Spielverlauf wenig. Die Fortuna kontrollierte das Geschehen. Immer wieder hieß der strahlende Endgegner aber Kapino und so blieb es beim 0:0, das letztendlich keiner der beiden Mannschaften weiterhilft. Der Schlussmann fand: „Für uns ist es wichtig, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Düsseldorf ist eines der besten Teams in der Liga. In der vergangenen Woche war es frustrierend, dass wir den Punkt in der letzten Minute noch abgeben mussten. Diesmal nehmen wir etwas mit. Das Spiel ist vielleicht nicht so gelaufen, wie wir uns das vorher vorgestellt haben, aber wir haben dem Druck standgehalten.“

Im Abstiegskampf nimmt der Druck durch das Ergebnis aber nicht ab. Sandhausen steht weiter auf einem Abstiegsplatz. Julius Biada hofft aber, dass er bald wieder bei 100 Prozent ist und der Mannschaft noch mehr helfen kann: „Wenn meine Power zurück ist, dann möchte ich mit Toren und Vorlagen helfen. Ich will meinen Teil dazu beitragen, damit wir in der Liga bleiben.“

Für Club-Boss Jürgen Machmeier überwog indes die Rückkehr zu den „SVS-Genen“: „Leidenschaft, Gier, Einstellung und Kampf sind wieder zurück. Wir müssen diese Tugenden nun auch auswärts zeigen.“ Die Möglichkeit besteht bereits am Samstag in Aue. mgw/ü