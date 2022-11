Ein Niveau wie bei einer WM

Mannheim. „So etwas habe bei einem Jugendturnier noch nicht erlebt. In der Klasse bis 60 Kilogramm gab es Kämpfe, die dauerten 15 oder sogar 20 Minuten – und dabei ging es richtig zur Sache. Das war spektakulär“, schwärmt Marco Welz vom 45. Wolfgang-Welz-Gedächtnisturnier des 1. Mannheimer Judoclubs, das der Sohn des Namensgebers seit vielen Jahren organisiert. „Die reguläre Kampfzeit beträgt vier Minuten. Danach gilt das Golden Score, ist der Wettkampf also mit der ersten Wertung beendet. Dass es dann noch so lange weitergeht, kommt höchstens mal bei einer WM vor“, hat Welz selbst viele Jahre Erfahrung als aktiver Judoka.

Umso mehr freut ihn, dass einer dieser außergewöhnlichen Kämpfer aus der Region kommt: Felix Bächle vom JSC Heidelberg, der bei seiner Premiere bei einem der wichtigsten Turniere für die U 20 in seiner Gewichtsklasse Dritter wurde. Die ersten beiden Runden gewann er, im Halbfinale musste er sich dem späteren Sieger Lenny Burk (Leipzig) geschlagen geben. Im Kampf um Platz drei behielt er die Oberhand über Jonas Purschke (Dessau), den er bereits zum Auftakt besiegt hatte. „Felix hat insgesamt eine Stunde auf der Matte gekämpft, was für eine Kondition“, zollt Welz dem Talent Respekt.

Lion Welz debütiert

35 Jahre nach seinem eigenen Sieg stand erstmals wieder der Name Welz auf der Startklasse, denn sein 17-jähriger Sohn Lion debütierte beim traditionsreichen Turnier, das auch eine Bundessichtung war. „Er macht erst seit Corona Judo, hat also noch viel zu lernen. Doch er hat sich gegen die deutlich ältere Konkurrenz gut verkauft, zweimal gut gekämpft“, kommentierte der Vater den Auftritt unter den Augen des U-21-Bundestrainers Andreas Tölzer sowie der Mannheimer Sport-Prominenz Sabine Hamann (Sportkreis), Uwe Kaliske (Fachbereich Sport und Freizeit) und Nina Wellenreuther (Gemeinderat).

Insgesamt gingen 160 Judoka auf die Matten der Friedrichsfelder Lilli-Gräber-Halle, in der Stimmung hochkochte. „Vor ein paar Wochen hätte ich nicht gedacht, dass wir das Turnier durchziehen können, denn uns fehlten Helfer und Helferinnen“, bedankt sich Welz bei der doch noch gefundenen „super Crew“ vom 1. MJC, den Rhein-Neckar-Fighters und vom JSC Heidelberg. sd