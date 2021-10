Ein Kracher für die SGL

Leutershausen. Für die SG Leutershausen steht in der 3. Handball-Bundesliga das zweite Heimspiel in Folge an. Der Gegner: ein Kracher, denn die SG Pforzheim/Eutingen ist am Samstag ab 19.30 Uhr zu Gast in der Heinrich-Beck-Halle. Nach dem emotionalen und hoch spannenden Unentschieden gegen die HG Saarlouis (28:28) Ende September, hatte die SG Leutershausen zwei Wochen Zeit, um sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Das Match gegen Haßloch wurde verlegt auf den 8. Dezember, und so gab es ausreichend Trainingsmöglichkeiten, um vielleicht doch das eine oder andere zu verbessern sowie über den bisherigen Saisonverlauf nachzudenken.

„Wir haben an den Sachen gearbeitet, die wir bereits gut machen. Aber auch an unseren Schwächen. Diese Woche haben wir uns dann Schritt für Schritt auf Pforzheim vorbereitet“, sagt Co-Trainer Timo Baumann. Dabei kann die SGL durchaus zufrieden sein mit dem Auftakt in der schweren Staffel F der 3. Liga. Siege gegen Pforzheim und Großsachsen, ein Unentschieden gegen Saarlouis und eine Niederlage gegen Friesenheim-Hochdorf II bedeuten derzeit Platz fünf – direkt hinter Pforzheim/Eutingen.

Die Gäste zählen zu den stärksten Teams der Liga, mussten jedoch auch schon eine Niederlage (28:29 in Haßloch) einstecken und haben –wie die SGL – gegen Saarlouis einen Punkt liegenlassen (23:23). Doch die SGL ist gewarnt. Baumann: „Wir haben in der Pokalrunde hoch verloren und die Mannschaft weiß, was auf sie zukommt. Es gilt, Lösungen zu finden gegen die 5:1-Abwehr.” tb/ü