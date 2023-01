Ein knapper und ein klarer Sieg

Heddesheim. Beim abschließenden Laufereignis des Jahres 2022 in Heddesheim, dem traditionellen Silvesterlauf, war am Samstag noch einmal richtig was los. Da wurde die eine oder andere Starterin dann schon einmal mit Rassel und Jubelchor nach erfolgreich absolvierter Minimeile (4,4 Kilometer) empfangen. Beim Hauptlauf der Veranstaltung, die nach zweijähriger Coronapause ihr Comeback und die 31. Auflage feierte, gingen dann insgesamt 523 Läuferinnen und Läufer an den Start.

Zum schnellsten Mann über die Heddesheimer Meile (7,7 Kilometer) avancierte Philipp Rhein, der nach dem Start an der Nordbadenhalle auf der flachen Rundstrecke die zwei Runden auf der Ahornstraße über den Trimm-Dich-Pfad am See nicht zu schlagen war. Der Bensheimer feierte einen Start-Ziel-Sieg, gab aber nach dem Lauf zu. „Zum Glück ist die Strecke hier nur 7,7 Kilometer lang. Ein paar 100 Meter mehr und ich wäre wohl noch eingeholt worden“, sagte Rhein, der zum ersten Mal in Heddesheim an den Start gegangen war und den Lauf zu seinem routinemäßigen Triathlon-Trainingsprogramm hinzugefügt hatte. „An einem Stück der Strecke war es recht schlammig, dafür sind meine Schuhe nicht ausgelegt gewesen. Ein bisschen Gegenwind gab es auch. Aber die Temperaturen waren top, es ist mit den zwei Runden echt eine schöne Laufstrecke und die Stimmung, die hier herrscht, ist ja auch grandios“, sagte Rhein, der in der Zeit von 24:57 Minuten gewann.

Knapp hinter dem Südhessen folgte Steffen Kundel (25:00) vom TSV Amicitia Viernheim, der im Ziel nur einen Rückstand von drei Sekunden aufwies. Die beiden Konkurrenten kennen sich gut. Rhein und Kundel sind Teamkollegen in der Triathlonabteilung des TSV Amicitia. Rang drei belegte David Taylers (Clapham Chasers), der für die Heddesheimer Meile 25:27 Minuten benötigte.

Roth ist das Ziel

„Ich werde jetzt feiern und im neuen Jahr geht es mit der Vorbereitung auf die nächsten Triathlon-Wettkämpfe weiter“, sagte Sieger Rhein. Der 32-Jährige arbeitet derzeit auf die Challenge in Roth am 25. Juni hin.

Für die erste Hälfte in 2023 hat sich Juliana Böhm die Teilnahme am Dämmermarathon in Mannheim fest vorgenommen. Die 32-Jährige, die in Leutershausen wohnt, aber für die MTG Mannheim die Laufschuhe schnürt, gewann am Samstagmittag mit souveränem Vorsprung auf die weitere Damenkonkurrenz. Bei Böhm stoppte die Zeitabnahme bei 28:29 Minuten.

„Ich freue mich natürlich riesig, ich habe vor Corona schon mal gewonnen, die Strecke ist ganz toll. Dass die Veranstaltung nach zwei Jahren Coronapause wieder stattfindet, ist eine sehr schöne Sache“, sagte die Gewinnerin. Eigentlich war Böhm bis vor einigen Jahren begeisterte Tennisspielerin. „Mittlerweile konzentriere ich mich aber auf die Distanzläufe“, sagte die Frau von der Bergstraße.

Zweite wurde Leonie Gieser (LCO Lorsch), die nach 29:18 Minuten ins Ziel kam und fair der Siegerin gratulierte: „Ich habe versucht, das Tempo mitzugehen, aber Juliana hat das wirklich stark gemacht. Ich konnte sie nicht mehr einholen.“

Schildhauer Dritte

Rang drei bei den Frauen belegte Böhms Vereinskollegin Franziska Schildhauer von der MTG Mannheim, die in 29:36 Minuten über den Zielstrich lief. „Ein weiteres Ziel neben dem Dämmermarathon sind für mich die Deutsche Halbmarathonmeisterschaften in Freiburg, die am 26. März stattfinden“, sagte Gewinnerin Böhm.

Auf der Minimeile siegte bei den Männern der 16-jährige David Koser (13:57 Minuten) vom Team Nikar Heidelberg mit nur einer Hundertstelsekunde Vorsprung auf seinen Bruder Lukas (17/13:58). Malte Kolb (TSV 05 Rot/15:10) wurde Dritte. Emma Schwinn (17:27) gewann die weibliche Konkurrenz vor Katharina Mandras (MTG Mannheim/18:27) und Helena Jung (SG Vogt/19:24).