Mannheim. Als Werner Protzel im Sommer 1997 zum SV Waldhof kam, war er ein Exot. Nein, nicht weil er vom großen FC Bayern kommend beim in die Regionalliga abgestürzten SV Waldhof in Mannheim aufschlug, sondern weil er in der Multi-Kulti-Truppe von Trainer Uwe Rapolder einer der wenigen deutschen Akteure war. Für Protzel war die Verständigung das geringste Problem: „Es wurde jeder mit den wichtigsten Worten versorgt – und im Fußball gibt es eh nur eine Sprache.“

Intensiveren Kontakt pflegte er vornehmlich mit Dariusz Pasieka oder Marius Todericiu, „der leider viel zu früh von uns gegangen ist“, so Protzel. Das Thema Sprache umtrieb ihn aber bei seiner Ankunft in der Quadratestadt. „Meine erste Erinnerung an Mannheim war der Dialekt, mit dem ich mich anfangs schwergetan habe. Andererseits war ich dann aber extrem begeistert von der Offenheit und Direktheit der Leute. Da hast du gespürt, dass du willkommen bist“, erinnert er sich.

Letztlich blieb er nur einer von wenigen Spielern, die sowohl beim SV Waldhof als auch für die Bayern-Amateure aufliefen. Protzel und wenigen anderen oblag es, in der Stunde Null nach dem Zweitliga-Abstieg Pionierarbeit zu leisten und eine neu formierte Mannschaft zu führen.

Dass er den sicheren Hafen Bayern München verließ, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen, hatte unterschiedliche Gründe. „Ich habe mich früh mit einem Abschied aus München beschäftigt und wollte eine Luftveränderung. Schweiz und Österreich waren ein Thema, aber ich wollte dann doch in Deutschland bleiben und habe mich für Waldhof als Traditionsverein entschieden“, berichtet der heute 47-Jährige. Dabei tauschte er die moderne Infrastruktur des deutschen Elitefußballs ein gegen die teilweise noch mit Hartplatz ausgestattete Seppl-Herberger-Sportanlage am Alsenweg. Ihm war es egal, schnell reifte er zum unumstrittenen Führungsspieler, riss im Mittelfeld das Spiel an sich und eroberte die Herzen der Fans. Nach einem Übergangsjahr in der damals noch drittklassigen Regionalliga Süd, hatte Protzel großen Anteil daran, dass die Rückkehr in die 2. Bundesliga gelang. 63 Partien bestritt er in den zwei Regionalliga-Jahren und erzielte elf Tore.

Legendäre Aufstiegsnacht

Besonders blieb bei ihm das letzte Auswärtsspiel der Saison 1998/99 in Erinnerung: „Wir haben in Reutlingen 1:0 gewonnen und hatten anschließend eine legendäre Rückfahrt und Aufstiegsnacht.“ Doch noch weitere Ereignisse haben ihn und seine Waldhof-Ära geprägt. Da war beispielsweise 1997 das DFB-Pokal-Achtelfinale in Aachen mit dem legendären Ballwurf, die zwei Zweitligaspielzeiten, die der SV Waldhof furios bestritt, das DFB-Pokal-Spiel gegen Bayern München und auch das Testspiel gegen den FC Barcelona. „Ich habe die vier Jahre durchweg in positiver Erinnerung“, sagt Protzel. 2001 verließ er den SVW, ein Knorpelschaden zwang ihn dazu, seine Karriere ausklingen zu lassen.