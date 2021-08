Ein Fuchs inmitten von Eulen

Ludwigshafen. Der Ball fliegt nach links – direkt in die Hände von Enis Keskic. Der 21-Jährige macht einen Schritt, springt vor der Linie ab, hängt für ein, zwei Sekunden lang in der Luft und wirft den Ball am gegnerischen Keeper vorbei in den Torwinkel. Treffer für die Eulen. Der junge Neuzugang aus Berlin hat auf diese Weise am vergangenen Samstag sein erstes Tor für die Pfälzer erzielt. Es ist das 4:8 im Benefizspiel in der heimischen TSG-Sporthalle gegen den Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein, das die Ludwigshafener letztlich mit 27:32 (12:18) verlieren.

Drei Tore stehen nach Spielschluss für den Linksaußen zu Buche. „Wir haben morgens vor dem Spiel noch eine Trainingseinheit gehabt. Klar, wir haben verloren, aber es war schließlich auch das erste Mal nach einer Woche, dass wir zusammen gespielt haben. Es ist noch einiges neu, vor allem für mich. Und der Gegner hatte ja schon zwei Spiele in der Vorbereitung absolviert. Ich fühle mich jedenfalls schon sehr wohl hier “, erklärt Keskic.

Keskic ist im Stadtteil Charlottenburg aufgewachsen. „Bezirk heißt das in Berlin“, schmunzelt er. Keskic besitzt einen deutschen und bosnischen Pass. Seit einem halben Jahr ist der 1,83 Meter große Linksaußen bosnischer Nationalspieler. Keskic ist Berilner durch und durch, seit 13 Jahren spielt er Handball.

„Immer für die Füchse“, erzählt er. Von den Minis bis in die Jugend, in der zweiten Mannschaft – und sogar in der Bundesligamannschaft der Berliner hatte Keskic Einsätze. „Dann habe ich den Sprung in die Erste Mannschaft aber nicht geschafft. Nun habe ich bei den Eulen eine Riesenchance bekommen, die ich unbedingt nutzen will. Als Geschäftsführerin Lisa Heßler anrief, wusste ich sofort, dass ich das machen muss und will “, sagt Keskic.

Zum ersten Mal weg von den Eltern

Seit zwei Wochen hat der 21-Jährige eine Wohnung in Ludwigshafen. „Klar ist das eine Umstellung, vor allem weil ich nun zum ersten Mal aus dem Elternhaus raus bin“, erzählt Keskic und verrät: „Ein bisschen Bedenken hatte ich, dass ich Probleme bekomme, mich hier wohl zu fühlen. Fremde Stadt, andere Menschen.“ Doch nach wenigen Tagen hat er gemerkt, dass die Sorgen unbegründet waren. „Ich bin super aufgenommen worden, ich habe mit den Jungs schon sehr viel zusammen gemacht. Ich wohne ja gegenüber der Geschäftsstelle. Das ist super.“

Gespann mit Jannik Hoffmann

Beim Zweitligisten soll Keskic zusammen mit Jannik Hoffmann bis 2023 die Linksaußenposition ausfüllen. „Ich habe in Berlin gute Dinge über die Eulen gehört. Einige der erfahrenen Akteure haben mir erzählt, dass das Publikum die Heimspiele zu einem Hexenkessel machen können. Und nach den ersten Tagen hier würde ich schon sagen, dass es eine gute Entscheidung war, hierher zu kommen.“ Seine Freundin soll auch bald nach Ludwigshafen ziehen. „Sie macht noch ihre Ausbildung als Bürokauffrau in Berlin, dann kommt sie nach“, erzählt Keskic.

Dem Neuzugang ist unterdessen bewusst, dass die Eulen in der kommenden Saison in der Zweiten Bundesliga wohl zu den Favoriten auf den Aufstieg gehören. Keskic sagt aber auch: „Die Zweite Bundesliga ist in dieser Runde ganz anders, viel stärker als jemals zuvor. Du hast die vier Erstliga-Absteiger und mit Gummersbach und Bietigheim noch zwei ambitionierte Klubs, die ebenfalls hoch wollen. Ich denke, dass wird eine ganz harte und spannende Saison. Aber ich freue mich drauf.“

Nach dem ersten Auftritt am Samstag ist klar: Die Eulen stehen erst am Anfang. Neu-Coach Ceven Klatt betonte nach der Testspielniederlage: „Für uns war es ein erster guter Test. Wir haben diese Woche noch nicht viel Handball gespielt.“ Und wie fand Ex-Fuchs Enes Keskic seine Leistung im ersten Spiel als Eule? „Na ja, ich denke, da gibt es noch viel Potenzial“, sagt der Neuzugang selbstkritisch.

Personell haben die Eulen derzeit einige Sorgen. Neu-Torwart Matej Aanin und Yessine Meddeb laborieren an leichten Zerrungen, Max Neuhaus knickte im Training um und Jannik Hofmann sowie Pascal Bührer, der nach seiner Ellenbogen-OP im Aufbautraining ist, wurden zum Auftakt geschont. Am Samstag beim Layenberger-Cup in Dansenberg sollen sie aber wieder dabei sein. Wie auch Enes Keskic.