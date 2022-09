Ein Festival über zwei Tage

Heidelberg. Am Samstag und Sonntag findet der Gelita Trail Marathon Heidelberg zum zehnten Mal statt. Von einer Marathon-Veranstaltung in den Bergen hat er sich zu einem Trail-Festival über ein ganzes Wochenende entwickelt, teilte der Veranstalter mit. Nachmeldungen für alle Wertungen sind im Start- und Zielbereich am Karlsplatz möglich.

Am Samstag geht es um 10 Uhr mit einem Mountainbike-Rennen los. Das Rennen beginnt mit einem etwa 7,5 Kilometer langen Crosscountry-Teil hinauf zum Königstuhl. Hier schließt sich dann eine sehr anspruchsvolle Downhill-Passage. „Wir wollten einmal ein neues Mountainbike-Format ausprobieren, jenseits der bekannten Kategorien Downhill, Crosscountry oder All Mountain“, sagt Christian Herbert, Geschäftsführer vom Veranstalter M3. „Wer gewinnen möchte, muss schnell die Berge raufkommen und sich auch nicht zu schade zu sein, das Fahrrad einmal eine Passage zu tragen. Downhill wird jeder Teilnehmer hochkonzentriert fahren müssen, wenn er vorne dabei sein will. Dieses Format ist einzigartig und wir sind gespannt, wie es bei den Mountainbikern ankommt.“

Schon Tradition ist das Konzept des Twilight Trail (Samstag, 18 Uhr), der auch für Doppelstarter attraktiv ist. 2021 lieferten sich der spätere Sieger des Long-Distance-Trail über 50 Kilometer, Pierre-Emmanuel Alexandre, und der spätere Sieger des Trail-Marathons, Markus Mingo, einen Kampf auf Biegen und Brechen: Das Rennen entschied sich erst auf dem asphaltierten Zielanstieg auf dem Molkenkurweg. Favoritin bei den Frauen ist Lisa Teichert. Die mehrfache deutsche Meisterin, Weltmeisterin und Europameisterin im Quadrathlon-Sport ist jetzt in der vierten Quadrathlon-Kategorie, dem Rennkajak, unterwegs, und gewinnt auch hier Meistertitel.

Zur 10. Jubiläumsauflage wird am Sonntag der M3 Base-Trail über 20 Kilometer aus der Taufe gehoben. Damit wird die Lücke zwischen dem Twilight Trail über sieben Kilometer und dem engelhorn sports Half-Trail am Sonntag über 30 Kilometer gefüllt. Gestartet wird der M3 Base-Trail wie alle anderen Trail-Running-Wertungen um 11 Uhr auf dem Karlsplatz. Die ersten Teilnehmer des M3 Base-Trail werden bereits gegen 12:45 Uhr im Ziel erwartet. red