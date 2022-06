Ein Fest der kurzen Wege

Mannheim. Der Countdown für die Turnfesttage zum 150. Geburtstag des Mannheimer Turngaus läuft. Der Auftakt der über das ganze Jahr verteilten Veranstaltungen in Reilingen (16. bis 19. Juni) verspricht neben Spitzensport ein viertägiges Ferienprogramm für die ganze Familie.

„Es gibt Angebote für jedes Alter. Und das kostenlos. Nur die Turn-Meisterschaften kosten Eintritt“, wirbt Joachim Fichtner vom Organisationsteam für das Turnfest der kurzen Wege. „Die Fritz-Mannherz-Halle ist einmalig in der Region. Es gibt im Hauptgebäude sechs Hallen in unterschiedlicher Größe, vor und hinter den Hallen sind Rasenplätze. Alles wird genutzt.“ Nicht nur für die verschiedenen sportlichen Wettkämpfe und Turniere, sondern auch für rund 50 Mitmach-Aktionen.

150 Jahre Turngau Die Turnfesttage zum 150-jährigen Jubiläum des Turngaus Mannheim finden vom 16. bis 19. Juni in Reilingen rund um die Fritz-Mannherz-Halle statt (Wilhelmstraße 42). Bis auf die deutschen Jugendmeisterschaften für Gerätturnerinnen sind alle Angebote kostenlos. DJM-Tageskarten kosten 16/10 Euro. Weitere Infos und Tickets: www.turngau-mannheim.de

„Wir haben von Capoeira, Trampolin, Faustball, Rope Skipping, über Gesundheitssport und Line Dance bis Prellball auch Turnsportarten reingenommen, die nicht so im Fokus stehen. Dazu Fit im Alter und im Alltag, Tai Chi, Gehirnjogging, Drums Alive, HipHop, Bauch-Beine-Po, Zumba, Jazz-Dance, Step-Aerobic, Faszien, Core-Drumming und Hula-Hoop. Beim Wandern stehen mehrmals täglich zwei flache Strecken von fünf und acht Kilometern auf dem Programm. Egal, was man ausprobiert: Ein Sportdress ist nicht nötig, bequeme Kleidung genügt“, ergänzt Petra Umminger.

Breit gefächertes Angebot

Sie ist für die Organisation der Veranstaltungen zuständig. Ihr war es ein besonderes Anliegen, Menschen jeder Altersgruppe anzusprechen – also auch die Kleinsten. „Für Kinder bis zehn Jahre kommt die ‚Rollende Kinderturnwelt’ der Kinderstiftung Baden-Württemberg. Am Sonntag baut der Kinderzirkus Paletti sein Zelt auf und macht Schnupperangebote. Im Rahmen des Kinderturnfestes findet ein Lauf mit fünf regionalen Maskottchen statt.“ Der europäische Fitnesstest, das Sportabzeichen, Workshops (Line Dance, Capoeira, Dance), Vorträge zu den Themen Erstversorgung bei Sportverletzungen, Energiebalance, Reha-Sport, Prävention und Anerkennung im Ehrenamt und eine Messe runden das Programm ab. Sportlicher Höhepunkt sind die deutschen Jugendmeisterschaften für Gerätturnerinnen (18./19. Juni, jeweils 10 Uhr), für die sich gleich sechs Lokalmatadorinnen aus dem Mannheimer Leistungszentrum qualifiziert haben. Darüber hinaus finden die badischen Bestenkämpfe in der Rhythmischen Sportgymnastik sowie ein Faustball-Turnier (19. Juni), dazu die Trampolin-Gaumeisterschaften und die Geräte-Einzelwettkämpfe (16. Juni) statt. sd