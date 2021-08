Ein Favorit, der keiner sein will

Mannheim. Als die Saison 2020/21 abgebrochen wurde, stand der FC Türkspor Mannheim in der Tabelle der Fußball-Landesliga auf dem ersten Rang. Das Team von Serif Gürsoy und Caner Dönmez zählt somit auch in der neuen Runde zu den Mitfavoriten auf den Titel. Hoffnung machen vor allem auch die sehr starken Ergebnisse und Leistungen in der Vorbereitung und im Verbandspokal.

Stammpersonal gehalten

Mit einem klaren 4:1-Erfolg beim FC Östringen erreichte der FC Türkspor die nächste Runde Pokal. Die Art und Weise des Erfolgs beeindruckte. Zuvor hatten die Mannheimer in der 2. Runde dem Heidelberger Kreisligisten FC Badenia St. Ilgen mit einem 10:2 eine kleine Fußball-Lehrstunde verpasst. Der FCT war mit einem 5:0 beim Ligakonkurrenten TSG Lützelsachsen in den Verbandspokal gestartet.

Izzedine Noura (rechts, hier noch im Heddesheimer Trikot im Zweikampf mit VfR-Spieler Jascha Glückschalt), ist neu beim FC Türkspor. © Nix

„Mit der Vorbereitung bin ich sehr, sehr zufrieden“, sagt Gürsoy: „Wir hatten in Östringen noch einige Urlauber, die kommen aber in dieser Woche zurück.“

Der Kader hat sich im Vergleich zur vergangenen Runde kaum verändert. Das Stammpersonal konnte gehalten werden. Izzedine Noura, der zuletzt bei Verbandsligist Fortuna Heddesheim spielte, und Torwart Joshua Burkhardt, der vom VfR Mannheim den Weg zum FCT fanden, sind neu. Vom FV Hambrücken kam zudem Kerim Öztürk. Florian Seeger ist zu Südwest Ludwigshafen gewechselt. Tolga Tarakci und Cihan Burgurcu gingen zum KSC Schwetzingen in die Kreisliga. Rahman Bor wechselte zum ASV Feudenheim.

Titelanwärter Neuenheim

„Unser Ziel ist es, wieder vorne mitzuspielen“, sagt Gürsoy, der zugleich aber nichts von der Rolle eines Aufstiegskandidaten wissen will. „Der Top-Favorit ist für mich der ASC Neuenheim. Außerdem muss man den FC Bammental und auch die SG Heidelberg-Kirchheim immer auf der Rechnung haben.“

Gürsoy hofft auf einen guten Start seiner Mannschaft, die zuletzt gezeigten Leistungen versprechen einiges. Sein Team eröffnet bereits am Samstag, 17 Uhr, gegen den DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal die neue Runde. „Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, aber ich habe Ziegelhausen-Peterstal schon zweimal beobachtet. Das ist ein starkes Team“, sagt Gürsoy.