Ein erster Härtetest

Mannheim. Die Mannheim Tornados gehen mit breiter Brust in die nächsten beiden Heimspiele am Samstag, 12 Uhr, in der Baseball-Bundesliga gegen den amtierenden Deutschen Meister Heidenheim Heideköpfe. „Die Siege zuletzt auswärts gegen die Tübingen Hawks haben wir gebraucht. Wenn wir an die Leistungen aus diesen zwei Spielen im Pitching und in der Offensive anknüpfen können, bin ich für die Partien gegen die Heideköpfe doch sehr zuversichtlich“, sagt der Mannheimer Cheftrainer Alexander Szalay.

Die Heidenheimer haben sich für diese Saison die Dienste von Mitch Franke gesichert. Der 40-Jährige ist ehemaliger Nationalspieler und war in den USA Minor-League-Profi. Gegen die Mainz Athletics gelangen ihm gleich zwei Homeruns für die Heidenheimer, die allerdings in den ersten vier Spielen schon zwei Niederlagen kassierten.

„Klar sind die Heidenheimer eine Mannschaft mit sehr großer individueller Klasse, aber so richtig sind sie noch nicht in der Saison drin“, findet Szalay. Dass der Meister noch seinen Rhythmus sucht, könnte vielleicht die Chance für die Tornados sein. Marcel Giraud wird voraussichtlich gegen die Heideköpfe als Pitcher bei den Tornados beginnen. Igor Januario wird im zweiten Spiel als Startwerfer fungieren. Beide machten in den bisherigen Auftritten eine gute Figur. Die Heidenheimer Offensive wird aber sowohl für Giraud als auch Januario sicherlich der erste richtige Härtetest werden. bol

