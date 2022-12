Ein echtes Ausrufezeichen

Schriesheim. Wichtige Punkte für die RG Kurpfälzer Löwen in der 2. Ringer-Bundesliga Süd: Die Mannschaft bezwang am Samstag in der KSV-Halle in Schriesheim den bisherigen Tabellenzweiten KSV Rimbach mit 15:12 und wiederholte damit ihren Hinrundensieg. Die entscheidenden Punkte holte Hossein Alizadeh (75 kg F) im letzten Kampf. Mit dem ersten Sieg in der Rückrunde verließen die Löwen den letzten Tabellenplatz, da die Wrestling Tigers Rhein-Nahe gegen Spitzenreiter KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt unterlagen.

Die Löwen konnten gegen Rimbach nach seiner Sperre wieder auf Asis Isaev (61 kg F) zurückgreifen. Auch Virgil Munteanu (66 kg G), der als rumänischer Meister von den Titelkämpfen in seinem Land zurückgekehrt war, war mit von der Partie. Dafür mussten die Löwen wegen der Operation von Abdul Rafar Ahmadi und des positiven Dopingtests von Attila Tamas auf die Youngster Hleb Bohdan (57 kg G) und Pascal Mieslinger (98 kg G) zurückgreifen. „Wir haben mit sechs Siegen gerechnet. So ist es dann auch eingetroffen“, freute sich Herbert Maier, Sportlicher Leiter der Löwen, über den Erfolg.

Alizadeh macht den Sack zu

Bohdan ging gegen Antony Iuliani beim Stand von 6:13 auf beide Schultern. Zuvor hatte der 15-jährige Ukrainer die Chance gehabt, seinen Gegner auf beide Schultern zu legen. Den Rückstand der Löwen machte Riza Yilidirim (130 kg F) mit einem Überlegenheitssieg gegen Tim Weber nach 2:58 Minuten wett.

Isaev holte einen knappen 4:3-Erfolg gegen Lasse Schuldt, während Mieslinger gegen Vilius Laurinaitis beim 0:18 nach 3:26 Minuten technisch unterlegen war. Munteanu holte den Rückstand der Löwen mit seinem 11:4 gegen Marc Janske etwas auf. So ging es mit 7:8 in die Pause.

Mit seinem 5:2-Sieg gegen Daniel Seibold brachte Beat Schaible (86 kg F) die Kurpfälzer wieder in Front. Malik Bicekuev (71 kg F) musste Julian Zinser beim 1:4 die Punkte überlassen. Stiven Brandy Schäfer (80 kg G) ließ beim 15:5 Jan Schwab keine Chance. Alexander Riefling gab gegen den deutschen Kaderringer Andrej Kurockin beim 2:8 nur zwei Mannschaftspunkte ab.

So stand es vor dem letzten Kampf von Alizadeh gegen Stefan Epereschi 12:12. Der Löwe, der sich in den vergangenen Wochen mit einer Verletzung am rechten Arm herumplagte, war so weit wieder fit. Mit leicht angezogener Handbremse hielt er seinen Kontrahenten beim 9:0 in Schach und fuhr den Mannschaftssieg ein. „Wenn er einen Vierer für den Gesamtsieg gebraucht hätte, hätte er diesen auch geholt“, urteilte Maier.

Der SRC Viernheim gewann beim SV Hallbergmoos 19:9 und kletterte damit auf den zweiten Tabellenplatz.