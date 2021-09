Ein Derby mit Doppel-Druck

Mannheim. Nicht zu Unrecht wurde die TSG Rheinau in dieser Saison zu den Favoriten auf die Meisterschaft in der Fußball-Kreisklasse A 1 gezählt. Diesem Ruf wurden die Grün-Weißen in den bisherigen beiden Spielen jedoch nur bedingt gerecht, ein Sieg und eine Niederlage stehen zu Buche, was aber auch mit den personellen Voraussetzungen und dem Startprogramm zu tun hatte.

„Zum einen war es ein schwerer Auftakt gegen zwei Teams, die ich auch vor der Runde zu den Favoriten gezählt habe“, sagt TSG-Trainer Niki Antos. „Zum anderen hat uns in Oftersheim die Hälfte des Kaders gefehlt. Wir hoffen jetzt, dass wir von Woche zu Woche auf mehr Spieler zurückgreifen können.“

Ausfälle auf beiden Seiten

TSG-Trainer Niki Antos muss auf neun Spieler verzichten. © Nix

Antos wünscht sich von seinem Team, dass es in der einen oder anderen Situation geradliniger spielt und noch kompakter steht. Gegen den SC Pfingstberg/Hochstätt wollen die Rheinauer nun wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. „So früh in der Saison ist es schwierig, die Teams einzuschätzen. Ich denke, dass dem Gegner auch Spieler fehlen werden. Unabhängig davon ist es aber unser Anspruch, das Spiel zu gewinnen“, fordert Antos von Beginn an Vollgas von seinem Team. Für die Partie muss der TSG-Coach auf neun Spieler verzichten, sieht nun aber die Akteure in der zweiten Reihe in der Pflicht. „Wir haben einen großen Kader und in unserer zweiten Mannschaft ein paar Jungs, die richtig gut sind.“

Antos’ Vermutung hinsichtlich seiner Einschätzung des Gegners ist nicht unbegründet. Auch der SC Pfingstberg/Hochstätt, bislang noch sieg- und torlos, muss am Sonntag definitiv auf sieben Akteure verzichten, hinter den Einsätzen von Nils Wahl und Achille Ouna stehen indes noch Fragezeichen.

„Obwohl wir eine siebenwöchige Vorbereitung hatten, fehlen uns doch gewisse Automatismen. Das hat auch damit zu tun, dass viele Spieler während der Vorbereitung längerfristig verletzungs- und krankheitsbedingt nicht trainieren konnten“, betont SC-Trainer Miguel de Mingo. Insbesondere der Ausfall von Routinier und Torgarant Marcel Ghirastau schmerzt, so dass die Pfingstberger nach dem torlosen Remis beim TSV Neckarau II und der Niederlage gegen die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen weiterhin auf den ersten Treffer warten. „Uns fehlt einfach ein Knipser, der aus dem Nichts ein Tor macht“, begründet De Mingo die Flaute.

Ein Blick in die Statistik offenbart zumindest auf dem Papier einen klaren Favoriten: In den letzten fünf direkten Aufeinandertreffen ging der SC Pfingstberg/ Hochstätt bei einem Torverhältnis von 10:20 nicht einmal als Sieger hervor.