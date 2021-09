Ecken-Festival beim MHC

Mannheim. Im ersten Bundesligaheimspiel der Saison haben die Damen des Mannheimer HC am Sonntag beim 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen den UHC Hamburg den erhofften Heimsieg verpasst. „Wir lassen uns heute etwas den Schneid abkaufen. Es gab auf beiden Seiten viele Strafecken. Am Ende geht das 2:2 dann auch so in Ordnung“, hatte MHC-Coach Nicklas Benecke ein „Spiel mit Höhen und Tiefen gesehen“.

Im ersten Viertel hatte der MHC in der neunten Minute eine Serie von vier Strafecken in Folge, von denen allerdings keine verwertet wurde. Die fünfte Strafecke sollte dann aber zum Erfolg führen, als Florencia Habif mit einem Stechertor die 1:0-Führung (12.) markierte. Kurz vor Ende des ersten Viertels nutzte der UHC durch Amy Costello seine zweite Strafecke zum 1:1-Ausgleich (15.).

Die Norddeutschen hatten zu Beginn des dritten Viertels selbst eine Serie von vier Strafecken, die aber folgenlos blieb. Erst die zehnte von insgesamt elf UHC-Strafecken fand den Weg zum 1:2 ins MHC-Tor, als Sofie Stomps für die Gäste traf (47.). Der MHC nutzte seine zehnte Strafecke der Partie, Kapitänin Charlotte Gerstenhöfer traf zum 2:2 (53.).

Kommendes Wochenende werden die MHC-Damen nur ihr Sonntagsheimspiel gegen den Club Raffelberg bestreiten, die Begegnung am Samstag gegen den Meister aus Düsseldorf wurde wegen einer Bombenentschärfung im Neckar auf den 23. Oktober verlegt. and

