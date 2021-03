Mannheim/Füssen. Mit einem Lehrgang im Bundesleistungszentrum Füssen vom 22. bis 26. März ist die deutsche Fraueneishockey-Nationalmannschaft in die direkte Vorbereitungsphase auf die Weltmeisterschaft im kanadischen Halifax und Truro (6. bis 16. Mai) gestartet. Mit dabei sind auch zwei Spielerinnen des Bundesligisten Mad Dogs Mannheim: Eine Einladung zum WM-Lehrgang haben die erst 16-jährige Torhüterin Felicity Luby und die 18-jährige Verteidigerin Fine Raschke erhalten.

AdUnit urban-intext1

Die deutsche Fraueneishockeynationalmannschaft wird bei der WM von U-18-Bundestrainerin Franziska Busch gecoacht, da Frauenbundestrainer Christian Künast aktuell als Interimssportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) fungiert. Busch hat zur ersten von drei geplanten WM-Vorbereitungsmaßnahmen in Füssen vier Torhüterinnen, 13 Verteidigerinnen und 17 Stürmerinnen berufen.

Bis zum 23. April, wenn der Flieger nach Kanada geht, ist der 34-köpfige Kader dann auf maximal drei Torhüterinnen und 20 Feldspielerinnen zu reduzieren. Vom 11. bis 14. November steht den DEB-Damen in diesem Jahr noch ein weiteres wichtiges Turnier ins Haus, dann steht erneut in Füssen das Quali-Turnier für die Winterspiele 2022 in Peking auf dem Programm. and