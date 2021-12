Duell mit Lerneffekt

Mannheim. Zum Jahresabschluss kommt es am Sonntag (15 Uhr, Irma-Röchling-Halle) in der Hallenhockey-Bundesliga Süd der Damen erstmals zum Derby zwischen dem Tabellenführer Mannheimer HC und dem direkten Verfolger TSV Mannheim Hockey. Eigentlich hätten sich beide Teams schon am 4. Dezember beim TSVMH gegenübergestanden, doch diese Partie wurde coronabedingt auf den 5. Januar 2022 verlegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben mal eine Trainingswoche gehabt, wie sie sich gehört“, konnte MHC-Trainer Nicklas Benecke erstmals in dieser Hallensaison auf alle Spielerinnen zurückgreifen. „Aina Kresken hat sich allerdings eine Fußverletzung zugezogen, da ist noch offen, wie es weitergeht“, ergänzt der Coach. „Wir wollen erst gegen Bietigheim die drei Punkte holen und am Sonntag freuen wir uns darauf, endlich gegen den TSV spielen zu können“, steht für das Benecke-Team am Samstag (15 Uhr) das Spiel gegen den Bietigheimer HTC an.

FHC empfängt München

Die TSVMH-Damen sind am Samstag (14 Uhr, Primus Valor Arena) ebenfalls gefordert, wenn sie den Feudenheimer HC zum sogenannten kleinen Derby unter dem Fernmeldeturm empfangen. „Wir respektieren den FHC sehr, bisher konnten sie sich für sehr gute Leistungen noch nicht belohnen“, erinnert TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller daran, dass sein Team im Hinspiel mit dem 4:3-Sieg beim FHC nur knapp die drei Punkte mitnahm. „Am Sonntag sind wir klarer Außenseiter und wollen das Spiel gegen so ein Top-Team nutzen, um dazuzulernen“, sieht Müller die MHC-Damen als favorisiert an.

In München haben sich die FHC-Damen zuletzt mit ihrem Punktgewinn zusätzliche Motivation im Abstiegskampf geholt. „Wir freuen uns auf das Spiel beim TSV, aber wichtiger ist für uns das Heimspiel am Sonntag gegen München“, blickt FHC-Trainer Christian Wittler ganz besonders auf die Partie gegen den Münchner SC (11 Uhr, Irma-Röchling-Halle). and

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2