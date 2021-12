Duell der Verfolger

Mannheim. Beim Doppelspielwochenende in der Hallenhockey-Bundesliga Süd der Herren stehen am Sonntag für den TSV Mannheim Hockey (15 Uhr, gegen den SC Frankfurt 1880) und den Mannheimer HC (14 Uhr, bei der TG Frankenthal) schon die ersten Rückspiele auf dem Programm. Davor muss Spitzenreiter TSVMH aber am Samstag (16 Uhr) erst einmal die Aufgabe beim Nürnberger HTC bewältigen. Mit dem Dritten SC Frankfurt 1880 und dem Tabellenzweiten MHC, treffen die beiden Verfolger des TSVMH am Samstag (14 Uhr) in Frankfurt direkt aufeinander.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir in der vergangenen Woche erstmals normal trainieren konnten und das ganze Team beisammen hatten“, sagt MHC-Trainer Andreu Enrich, der am Wochenende nur auf Danny Nguyen (Knieprobleme) verzichten muss.

„Frankfurt ist in der Tabelle punktgleich mit uns, das wird sicherlich ein schweres Auswärtsspiel“, ist dem Spanier bewusst, dass es im Kampf um den Viertelfinaleinzug darum geht, die Hessen auf Distanz zu halten. „Für uns müssen am Wochenende sechs Punkte das Ziel sein“, schließt Enrich darin auch das Kurpfalzderby am Sonntag bei der TG Frankenthal ein.

Den Kurs aufs Viertelfinale will auch Tabellenführer TSVMH beibehalten. „Am Samstag wird das ein schwieriges Spiel in Nürnberg, da Halle und Gegner schwer zu bespielen sind“, sagt TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller und verweist darauf, dass der Bodenbelag in Franken gewöhnungsbedürftig ist. „Am Sonntag haben wir dann ein Topspiel gegen Frankfurt, das sehr gut drauf ist“, lässt sich Müller nicht vom 7:4-Hinspielsieg blenden. and

