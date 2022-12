Dritte Absage in Folge

Sandhausen/Heidelberg. Auch in diesem Winter wird es keinen Sparkassen-Cup in der Ketscher Neurotthalle geben. Damit fällt das traditionsreiche Hallenfußball-Turnier nun schon zum dritten Mal in Folge aus. Hintergrund ist wie in den Jahren zuvor die unsichere Corona-Lage.

„Wir alle wissen nicht, wie sich die Lage nach Weihnachten entwickeln wird und mussten aufgrund der langen Vorbereitungszeit für das Turnier frühzeitig eine Entscheidung treffen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des namensgebenden Sponsors und der Organisatoren Otmar und Tim Schork. Auch die beiden Qualifikationsturniere in Eppelheim und beim FC Bammental wurden abgesagt. 2024 soll der Budenzauber dann aber wieder wie gewohnt stattfinden. red