Drei weitere Punkte für die Jungadler

Mannheim. Obwohl die U 20 der Jungadler Mannheim am vergangenen Wochenende spielfrei war, wanderten dieser Tage drei Zähler auf das Punktekonto der Mannheimer Eishockey-Talente. So wandelte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) die am 30. Januar mit 3:4 verlorene Partie der Jungadler beim EV Landshut am Grünen Tisch in einen 5:0-Sieg der Kurpfälzer um.

Dem EV Landshut wurde vom DEB der Einsatz eines nichtspielberechtigten Akteurs zur Last gelegt, da die Gastgeber fünf U 17-Spieler im Aufgebot hatten, aber nur deren vier erlaubt sind.

Da es sich beim fünften Spieler um den Ersatztorhüter des EVL handelte, der im Spiel überhaupt nicht zum Einsatz kam, haben die Niederbayern allerdings Protest gegen die Spielwertung durch den DEB eingelegt. and

