Drei VfB-Tore in zwölf Minuten

Mannheim. Nach neun Monaten Pause waren die Akteure in der Fußball-Kreisliga in Torlaune – es fielen nicht weniger als 38 Treffer.

Friedrichsf. – Gartenst. 0:3 (0:0)

Der VfB Gartenstadt bestimmte über weite Strecken das Spiel. Die Friedrichsfelder Germanen hielten zwar dagegen, mussten aber früh zwei verletzte Schlüsselspieler ersetzen. Nach dem Platzverweis für Friedrichsfelds Alexander Hanselmann (45.) nutzten die Gäste ihre Chancen und zogen innerhalb von zwölf Minuten auf 3:0 davon.

Lindenhof – VfR Ma. II 2:1 (0:0)

Auch dieses Kopfball-Duell zwischen Friedrichsfelds Alexander Hanselmann (li.) und Gartenstadts Justin Meckel geht für die Germania verloren. © Berno Nix

In einem umkämpften, aber stets fairen Spiel sicherte sich der MFC Lindenhof einen hart erarbeiteten, aber nicht unverdienten Sieg. Vor der Pause neutralisierten sich die beiden Teams, danach war der VfR Mannheim zielstrebiger und ging in Führung. Der Ausgleich fiel durch einen Elfmeter. Danach war der MFC deutlich besser im Spiel, hätte aber in der Nachspielzeit beinahe noch der Ausgleich kassiert.

Leutersh. – Viernheim 1:4 (1:3)

Der TSV Amicitia Viernheim überrannte den FV Leutershausen, führte nach 18 Minuten schon 3:0 und war in allen Belangen überlegen. In der zweiten Halbzeit kamen die Platzherren zwar besser ins Spiel, aber das änderte nichts am hoch verdienten Sieg der Südhessen.

Ladenburg – Hemsbach 1:4 (1:1)

Die Begegnung verlief lange auf Augenhöhe. „Bei der Hitze war aber klar, dass derjenige gewinnt, der das 2:1 macht“, sagte Jörg Höpfner, der Trainer des FV Ladenburg. Die SG Hemsbach agierte nach dem Seitenwechsel cleverer und nach dem 1:3 resignierten die Römerstädter.

Neckarau – Reilingen 6:1 (4:0)

Nach ereignislosem Beginn nahm der TSV Neckarau das Heft in die Hand und beherrschte nach dem 2:0 das Spiel. Gegen einen harmlosen SC Reilingen boten die Platzherren eine gute Vorstellung und gewannen auch in der Höhe verdient.

Plankstadt – Ilvesheim 1:1 (1:0)

Siar Cakmak erzielte das 1:0 für die TSG Eintracht Plankstadt, kurz vor dem Abpfiff glich Ayan Okur für die Spvgg Ilvesheim aus.

Wallstadt – Rheinau 3:4 (1:0)

Zwischen der SpVgg Wallstadt und dem favorisierten SC RW Rheinau entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Doch während die Rot-Weißen eiskalt jeden Fehler der SpVgg ausnutzen, machten die Gastgeber viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten.

Hockenheim – SV Enosis 6:0

Dank des hohen Sieges über den SV Enosis ist der FV 08 Hockenheim der erste Tabellenführer in der neuen Saison.