Dramatische Wende im Derby

Mannheim. Die letzten beiden Spielminuten waren am Sonntag schon angebrochen, als die Damen des TSV Mannheim Hockey im Lokalderby gegen den Mannheimer HC mit 3:2 in Führung lagen. Torhüterin Karlotta Lammes hatten die Gäste vom MHC bereits zugunsten einer sechsten Feldspielerin aus dem Tor genommen – und dieses Risiko wurde belohnt, als Charlotte Gerstenhöfer zunächst den 3:3-Ausgleich (59.) für den MHC markierte und als letzte Aktion im Spiel mit einem Siebenmeter TSVMH-Torhüterin Friederike Schreiter zum 4:3 (0:2)-Derbysieg überwand (60.).

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen und vielleicht wäre ein Unentschieden sogar das gerechtere Ergebnis gewesen. Allerdings ist es am Ende auch ein gutes Zeichen, wenn man so ein Spiel dann noch gewinnt“, sagte MHC-Trainer Nicklas Benecke. Schon am Samstag hatte seine Mannschaft den Münchner SC durch Tore von Nadine Kanler (2), Julia Hemmerle (2), Stine Kurz und Verena Neumann klar mit 6:0 (4:0) besiegt.

Obwohl der TSVMH gegen den Lokalrivalen sogar am Sieg geschnuppert hatten, hielt sich die Enttäuschung von Trainer Sven Lindemann in Grenzen. „Natürlich tut es weh, wenn man hier am Ende noch verliert, aber wir haben ein gutes Spiel gemacht und uns in der Defensive weiter verbessert.“

Sein Team ging in Halbzeit eins durch Strafeckentore von Lisa Schall (9.) und Tara Duus (27.) mit 2:0 in Führung. Charlotte Gerstenhöfer (42./ Strafecke) und Verena Neumann (44.) glichen für den MHC zum 2:2 aus. Sarah Kardorf brachte den TSVMH mit 3:2 (52./ SE) in Führung, ehe das Gerstenhöfer-Doppelpack das Derby drehte.

Die TSVMH-Damen gehen nun als Dritter in die Weihnachtspause, denn obwohl das Lindemann-Team am Samstag das kleine Derby beim Feudenheimer HC durch die Tore von Lydia Bechthold-Haase (2), Luisa Walter (2), Greta Meissner, Sarah Kardorf, Tara Duus und Lisa Schall mit 8:1 (2:0) für sich entschied, gelang es dem FHC, Platz zwei mit einem 6:4 (3:1)-Heimsieg gegen den Rüsselsheimer RK zu behaupten. Nachdem den FHC-Damen gegen den TSVMH nur ein Tor durch Jule Reimold gelang, trafen gegen den RRK Yevheniya Kernoz (3), Jule Koßwig, Sophie Tiefenbacher und Leah Lörsch. „Wir hatten haben heute besser verteidigt“, freute sich FHC-Coach Christian Wittler. and