Doppelter Frust für den MHC

Bonn. Und wieder jubelte der Gegner. Die Damen des Mannheimer HC haben das Finale um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft verloren. Wie schon im Vorjahr unterlagen die Blau-Weiß-Roten dem Düsseldorfer HC erst nach Penaltyschießen mit 2:3 (0:0, 0:0). Statt Freude gab es wieder Tränen.

„Wir waren von Viertel zu Viertel besser im Spiel und hatten unsere Chancen. In so einem Spiel musst du von diesen Möglichkeiten auch welche nutzen“, wusste Trainer Nicklas Benecke, dass seine Mannschaft in den torlosen 60 Minuten nicht eben die schlechtere war, auch wenn Düsseldorf sechs Strafecken hatte.

„Im Penaltyschießen war ich an einigen Dingern dran – aber nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte“, sagte die MHC-Keeperin Lisa Schneider, die bei drei der vier Düsseldorfer Versuche hinter sich greifen musste, während bei den fünf Mannheimer Versuchen nur Charlotte Gerstenhöfer und Sonja Zimmermann trafen. Zimmermann konnte denn auch die Tränen nicht verbergen, schließlich hätte sie sich vor ihrem Wechsel zum HC Bloemendaal gerne mit dem Titelgewinn in die Niederlande verabschiedet. „Es tut einfach nur weh, denn ich hätte das nach 15 Jahren beim MHC dem Verein gerne zurückgegeben“, war die deutsche Nationalspielerin am Pfingstsonntag tieftraurig, denn nach 2017 und 2021 musste Mannheim als Vizemeister 2022 wieder mit Rang zwei vorliebnehmen, der aber immerhin erneut den zweiten deutschen Europapokalstartplatz einbringt.

„Trösten uns gegenseitig“

Nachdem 2021 auf der Anlage des MHC coronabedingt keine Zuschauer zugelassen waren, konnten sich die Mannheimer Damen beim Final Four in Bonn nicht über mangelnde Unterstützung von den Rängen beklagen. Und so richtete Stine Kurz bei der Siegerehrung noch mit tränenerfüllter Stimme Dankesworte an den „Blauen Block“. „Wir trösten uns gegenseitig, da merkt man den Zusammenhalt in der Mannschaft. Sonja verlässt uns jetzt zwar, aber ansonsten bleiben wir zusammen und kriegen wohl auch noch die eine oder andere Verstärkung“, ließ Kurz wenig später schon erkennen, dass der Traum vom Titel lebt und man in der nächsten Saison wieder in das Rennen um den blauen Meisterwimpel einsteigen will.

Keinen Grund zum Jubeln gab es am Sonntag auch für die Herren des Mannheimer HC, die beim Final Four komplett mit leeren Händen dastanden. Nach der 0:3 (0:0)- Halbfinalniederlage am Samstag gegen den Hamburger Polo Club sollte auch das dritte Ticket für die Euro Hockey League (EHL) nicht ans Neckarplatt wandern, denn gegen den Harvestehuder THC aus Hamburg verlor der MHC das neu eingeführte Spiel um Platz drei mit 2:4 (0:2) und ist daher in der kommenden Saison erstmals seit sechs Jahren nicht auf europäischer Bühne vertreten.

„Der Modus will es so, dass es am Ende an zwei Spielen hängt, ob man etwas bekommt oder nicht. In der vergangenen Saison war das noch anders“, war Trainer Andreu Enrich mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim Final Four nicht glücklich, denn nach einer starken Bundesliga-Hauptrunde brachte Platz vier dem aktuellen deutschen Hallenhockeymeister nichts ein. „In der Halle war unser Auftreten ein anderes“, sagte Enrich und ergänzte: „Hier in Bonn haben wir schon im Halbfinale nur phasenweise gut gespielt und wirkten mental einfach nicht so frisch. Der HTHC wollte den Sieg mehr als wir.“

Harvestehude ging mit 2:0 in Führung, als Michael Körper (10./ Siebenmeter) und Nqobile Ntuli (28.) für die Norddeutschen trafen. Teo Hinrichs (42.) und Raphael Hartkopf (45.) sorgten zwar zwischenzeitlich für den 2:2-Ausgleich, aber erneut Ntuli (47./ Strafecke) und Maximilian Keim (54.) stellten das 4:2 für den HTHC sicher.