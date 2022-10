Doppelsieg für die Mad Dogs

Mannheim. In der Fraueneishockey-Bundesliga haben die Mad Dogs Mannheim in Bergkamen die ersten beiden Saisonsiege eingefahren. Am Samstag bezwangen die Schwarz-Gelben die gastgebenden Bergkamener Bären durch die Tore von Lisa Heinz (2), Yvette Reichelt und Megan Forrest mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) und am Sonntag sorgten Jennifer Miller, Lucia Schmitz, Brittany Kucera und Hanna Amort für den 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)-Erfolg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (11.45 Uhr) stehen nun in der Nebenhalle Nord der SAP Arena zwei Heimspiele gegen den Rekordmeister ESC Planegg-Würmtal an, der in der Tabelle hinter den Mad Dogs steht. Die 1b der Mad Dogs Damen startet am Samstag (13.30 Uhr) in der Nordhalle mit einem Heimspiel gegen Bietigheim-Bissingen in die zweithöchste Spielklasse. and