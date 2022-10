Doppelschlag bringt dem VfR den Dreier

Mannheim. In der Fußball-Verbandsliga Nordbaden hat der VfR Mannheim die Tabellenführung mit einem 2:0-Erfolg in Weinheim verteidigt. Der VfL Kurpfalz Neckarau verlor knapp, Fortuna Heddesheim feierte einen Kantersieg während der SV Waldhof II spielfrei war.

TSG Weinheim – VfR Mannheim 0:2

Der VfR übernahm sofort die Kontrolle im Derby, agierte konzentriert und bespielte die stark defensiv orientierten Weinheimer geduldig. Die Abwehr der TSG hielt aber zunächst stand. Die erste Chance des VfR hatte Darian Gurley (17.), der vergab. Zu Beginn des zweiten Durchgangs wirkte das Spiel des Spitzenreiters weitgehend planlos und die Platzherren konnten sich etwas besser in Szene setzen. Doch dann schlugen die Rasenspieler zu: In der 54. Minute wurde Dennis Lodato auf im Weinheimer Strafraum angespielt und zirkelte das Leder ins lange Eck. Kurz nach dem Anstoß der Weinheimer kam der VfR gleich wieder in Ballbesitz. Gurley drang in den gegnerischen Strafraum ein und erhöhte mit einem gut platzierten Rechtsschuss auf 2:0 (55.). Die Weinheimer warfen nach diesem Doppelschlag alles nach vorne und kamen zwischen der 58. und 82. Minute zu fünf guten Torchancen, die aber nichts einbrachten. Nick Huller hatte Pech mit einem Lattentreffer für die TSG (75.). „Mit unserem Spiel bis zur 60. Minute bin ich voll zufrieden“, sagte der Mannheimer Coach Volkan Glatt nach der Partie. vfr

Neckarau – Zuzenhausen 0:1

Darian Gurley stellte mit seinem Tor zum 2:0 die Weichen für den VfR. © Nix

Vor 100 Zuschauern musste der VfL Kurpfalz eine knappe Niederlage gegen den favorisierten FC Zuzenhausen hinnehmen. „Leider war nicht mehr drin, aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Jungs waren bemüht und wir hatten auch unsere Chancen“, sagte der Neckarauer Teamchef Lacky Paschaloglou. Die dickste Möglichkeit hatte Daniel Gulde, doch sein Kopfball ging knapp vorbei. „Normalerweise macht er dieser Dinger“, sagte Paschaloglou. Zuzenhausen erzielte den Siegtreffer kurz nach dem Seitenwechsel. Arnold Luck brachte die Kraichgauer mit 1:0 in Front. Zuzenhausen verteidigte den knappen Vorsprung über die Zeit. „Wir spielen in den nächsten Wochen gegen Teams, die mit uns auf Augenhöhe sind, gegen Zuzenhausen muss man nicht gewinnen“, befand der Neckarauer Teamchef. vfl

Heddesheim – Mosbach 8:0

Das war ein leichtes Unterfangen für die Platzherren. Die Heddesheimer waren die dominante Mannschaft. „Wir haben den Mosbachern früh den Stecker gezogen, haben schnell mit 3:0 geführt“, sagte Fortuna-Trainer Steffen Kohl nach dem Kantersieg seiner Mannschaft vor 100 Zuschauern. Mit 5:0 führte Heddesheim bereits zur Pause. „Letztlich waren die Mosbacher dann doch noch gut bedient mit dem 8:0. Wir hatten auch Chancen für noch mehr Treffer“, machte der Heddesheimer Coach klar. Sein Comeback bei der Fortuna feierte Dennis Broll. Der Torwart hielt beim Stand von 1:0 für die Heddesheimer bei einer gefährlichen Mosbacher Aktion sehr stark.

„Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn es nach 30 Minuten noch knapp gestanden hätte. Aber die Jungs haben das gut gelöst“, sagte Kohl. Enis Baltaci (3.), Oliver Malchow (18.), Ilya Ertanir (31.), ein Mosbacher Eigentor (37.) und Akin Ulusoy sorgten für eine 5:0-Führung. Fabian Lorenz (51.), Yannick Haag (76.) und Cihad Ilhan (80.) legten weitere Treffer nach. fvh